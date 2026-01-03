制度＋技術＋材料 築綠能防火牆

勤益科技大學化工與材料工程系教授江金龍指出，光電板發生電弧故障時，溫度往往介於攝氏5000至2萬度之間。（馮惠宜攝）

光電板若電弧故障，可瞬間產生攝氏2萬度極端高溫，且因「有光就有電」的特性，使救災現場形同電擊陷阱。專家建議「制度補強、技術對策、新式材料」三管齊下，為綠能設施築起完整的安全防火牆。

「光電板起火那是足以熔化鋼鐵的高溫！」勤益科大化工與材料工程系教授江金龍指出，光電板發生電弧故障時，溫度往往達攝氏5000至2萬度。面對如此駭人的熱能，台灣應參考美國國家電工法規（NEC），強制立法要求安裝「智慧斷電裝置（AFCI）」。

廣告 廣告

他強調，國外已普遍應用AFCI偵測異常電弧並自動斷電，再輔以紅外線熱顯像監測熱點，但台灣強制立法的進度仍待補強。

江金龍提出「制度補強、技術對策、新式材料」三管齊下策略。首先，太陽能背板應視為建築材料，其火焰傳播指數（FSI）應提升至最高等級的Class A，以符合高層建築防火要求。其次，考量設備隨時間老化、腐蝕或遭鼠咬，建立長期巡視維運機制刻不容緩。

在材料端革新，江金龍看好循環經濟的應用。他建議開發「生物基阻燃材料」，例如利用茶多酚或咖啡渣作為天然碳源，失火時能迅速催化形成緻密的焦炭層阻隔火源。針對鋰電池「熱失控」風險，則可使用阻燃熱塑性聚氨酯（TPU）在電池模組間建立防火屏障，以物理手段截斷連鎖反應。

救災第一線同樣面臨嚴峻考驗。台中市消防局第一大隊組長黃凱偉坦言，「感電風險」是消防員最大的威脅，因光電板「有光就有電」，加上部分設施位於鐵皮屋頂，缺乏安全進入路徑，一旦起火，救災人員難以靠近，還得面臨結構高溫坍塌的風險。

黃凱偉說，消防人員須保持6至8公尺的警戒距離，並採用30度水霧防護以防觸電。目前中市消防局已針對裝設面積逾3000平方公尺場所建立「搶災清冊」，並嚴格執行內政部頒布的儲能系統管理指引，要求20kWh 以上的系統須設置警告標誌與安全間距。