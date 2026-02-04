制服下的溫柔力量 警專實習生第一線即時守護協助路倒民眾送醫

圖說：臺北市中正第一分局忠孝東路派出所警專實習生楊明翰、警員方鈞儀、鄭宇閎。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局忠孝東路派出所日前接獲110報案，稱轄內忠孝東路二段巷弄內有民眾路倒，疑似身體不適，巡邏警員方鈞儀、鄭宇閎及警專實習生楊明翰獲報後，立即趕赴現場了解。

警方抵達時，發現余姓民眾倒臥路旁，疑似因癲癇發作導致意識不清，情況緊急。員警與實習生第一時間於現場疏導周邊人車交通，並安撫民眾情緒，同時等待119救護人員前來協助。在等待救護車到場期間，警專實習生全程在旁關心路倒民眾狀況，協助保持呼吸順暢，並不斷安撫其情緒，避免危險狀況發生。該名實習生事後表示，當下看到民眾痛苦不適，內心十分緊張，「腦中一直提醒自己要冷靜，因為我的穩定，可能就是對方最需要的力量。」

隨後，119救護人員抵達現場，立即實施初步急救處置，並由其母親陪同送往醫院接受進一步治療。員警及實習生則協助家屬整理隨身物品，並確認後續聯繫事項，確保送醫流程順利完成。該名實習生也分享，此次實務經驗讓他深刻體會警察工作的責任與使命，「穿上制服，不只是代表權力，更代表要為每一位需要幫助的人負責。看到民眾平安送醫，心裡真的很感動，也更加確定自己未來想守護社會的決心。」

中正第一分局表示，警專實習生於畢業特考通過分發後即投入第一線勤務，透過實際參與救護協助與為民服務工作，培養應變能力與同理心，展現警政新生代積極、溫暖的一面，警方也呼籲，民眾若發現身體不適或突發狀況，應立即撥打110或119求助，警方與救護人員將第一時間到場協助，共同守護市民生命安全。