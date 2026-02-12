制服掃街拚初選吸睛 學姐陳乃瑜挺學妹陳岱吟市場拜年

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員初選升溫，新莊區參選人陳岱吟繼日前與「中壢周杰倫」之稱的桃園市議員彭俊豪合體後，今（12）日再與金陵女中學姐、新北市議員陳乃瑜現身新莊宏泰市場掃街拜年；兩人換上高中制服發送春聯，吸睛造型成為市場焦點，也為初選增添話題。

圖／新莊區參選人陳岱吟今（12）日與金陵女中學姐、新北市議員陳乃瑜合體，現身新莊宏泰市場掃街拜年。（陳岱吟辦公室提供）

年節將至，市場人潮湧現，「帶你贏」的陳岱吟與陳乃瑜身穿母校金陵女中制服穿梭攤商間，向民眾發放春聯並逐一拜年，不少民眾主動合影留念；兩人除祝福鄉親「新年尚勇」、「七喜春來」，也藉機向攤商說明參選理念與地方願景，場面熱絡。

廣告 廣告

陳岱吟表示，陳乃瑜是新店大文山地區深耕多年的優秀議員，選區幅員遼闊，無論山城或都會區都能看到其服務足跡；自己投入參選以來，經常向學姐請益，從市政監督、選民服務到基層經營策略，都獲得具體建議與經驗傳承，讓她在初選階段更具方向感。

陳岱吟強調，當前首要目標是全力衝刺初選，爭取民調的支持順利出線；未來若有機會進入議會，將與陳乃瑜及「新新板土」連線夥伴合作，推動聯合服務與跨區問政，強化政策整合與資源串聯，為新莊及新北市爭取更多建設與改革契機。

陳乃瑜指出，感謝陳岱吟邀請她重披高中制服，重溫青春歲月，盼貢獻所學、盡己之力替深愛的家鄉新北市打拚，也象徵世代傳承與女性參政力量延續；她特別帶來選區文山包種茶，象徵「一定包中」，呼籲鄉親在電話民調中唯一支持陳岱吟，助其順利通過初選，未來攜手進入議會為市民服務。

更多引新聞報導

明星臉連線！彭俊豪新莊掃街 相挺在地女兒陳岱吟

民進黨初選／穿國小制服站路口 陳岱吟在地情感贏民心

