制服癖？專挑超商女店員下手 噁男襲臀3女判拘30日

新北市高姓男子去年12月至今年1月間，對某超商3名女店員襲臀性騷，遭新北地院判處拘役30日，得易科罰金。示意圖

新北市高姓男子於去年12月至今年1月間，在新北市林口區某超商共4次對3名女店員以手部拍打、腿部撞擊等方式襲臀，案經警方移送、地檢署起訴後，因高男與其中2名被害者達成和解、撤告，針對另名被害者告訴部分，新北地院依性騷擾防治法以簡易判決處刑判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，高男在去年12月27日晚間6時22分，在新北市林口某超商內，趁女店員A女沒有防備、不及抗拒之際，徒手拍打對方臀部1次性騷得逞；2天後，高男又到同一超商，佯稱購買禮盒，趁A女介紹禮盒時，再次徒手拍打對方臀部性騷得逞。

食髓知味的高男，在今年1月6日傍晚將近6點時，再次前往該家超商，此次他藉口購買酒類，趁女店員B女彎腰替他拿取商品時，故意用腿部撞擊B女臀部，約3分鐘後，他又趁另名女店員C女替他尋找商品疏於防備之際，徒手拍打對方臀部性騷擾得逞。

3女不甘受辱，向警方報案提告，警方通知其到案說明後，移送新北地檢署偵辦，高男對於犯行接坦承不諱，檢方認為其4次犯行犯意各別、行為互殊，請求法院分論併罰，因高男坦承犯罪，且後續高男與A女、C女達成和解並撤告，因此性騷B女部分，新北地院以簡易判決處刑，判處高男拘役30日，得以每日1000元折算易科罰金，仍可上訴。



