制衡暴衝立法院！吳思瑤表態「力挺不副署」：解決財劃法僵局可行方案

立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，昨藍白又聯手停砍年金！對此，民進黨立委吳思瑤今（13）日在立法院受訪表示，為了確保國家運作無礙，不論選擇不副署或是不執行，在合憲的方法上都必須對於暴衝的立法院進行反制，「我個人認為不副署是一個可以善用的方法」，會是解決財劃法窒礙難行僵局的可行方案。

吳思瑤表示，昨天非常遺憾年金改革果然一如預期沒有討論，直接表決。首先要說沒有程序正義就沒有實質正義，在民進黨作為國會多數黨的時候推動年改，花了一整年時間跟社會對話，在院會中表決前的發言，2017年作為國會多數的民進黨還花了整整六天，在院會的時間還包括徹夜聆聽各黨代表進行法案政策的辯論，發言人次高達272位，而昨天發言連表決只花2小時左右，藍白連討論都懶連討論都省了。

吳思瑤說，昨天可以上台發言的各黨只有14人次，跟2017年推動年改的發言人次相比，272比上14就是國會面對民主討論的態度，在程序不正義之下實質討論被踐踏，強行通過的年改的內涵，嚴重侵蝕了年改基金的永續，會讓七千億的基金缺口必須被迫由全民買單。

吳思瑤批評，藍白為了攏絡自己的鐵票族群卻慷人民之慨，所以網路上社群上都在流傳，才剛領一萬大家很開心，但馬上要你再吐3萬再扒一層皮，所以實質的法案內容就是踐踏了世代正義，造成了不同職業的不公平，更被迫全民買單，預支未來透支下一代債留子孫。

吳思瑤說，看到行政院、總統府也陸續針對年改議案的不可行，已經提出相關聲明，現在法案還在立法院雖然三讀，期待立法院送出法案，可以更審慎、更嚴謹，但如果依然強行送出法案，憲法上依然有很多救濟的手段，是不是提起覆議？尊重行政權，但昨天在黨中央召開的便當會，民進黨以及在這段時間蒐集的社會對話，大家已經嚴肅的面對幾個事實第一個過於過當浮濫行使擴權的立法院，行政部門必須予以反制所以行政院要反制，第二反制作為必須合憲作為基礎不副署或不執行都是合憲的手段，所以尊重行政院最終的定奪。

吳思瑤表示，不論選擇不副署或是不執行，在合憲的方法上都必須對於暴衝的立法院進行反制，反制的目的是為了確保國家運作無礙，所以財劃法恐怕是第一個要進行反制作為的決定，之後年改才會是後續的議案，全力一致力挺行政部門是該反，也應當讓立法權知道不能過當失序跟失靈。

吳思瑤說，她個人身為民進黨政策會執行長這段時間也參與了也蒐集了非常多憲法學界的意見，多數的意見都認同不副署或不執行都合憲，支持不副署的學界意見或法律界實務意見是大有人在，所以行政院不管做出甚麼樣的定奪，都有法學依據也都有社會的底氣來支撐！



「我個人認為不副署是一個可以善用的方法」，吳思瑤強調，這也是台灣憲政時刻，總統應該支持，行政團隊會全力一致創造憲政先例，在這個特殊必須要捍衛憲政的關鍵憲政時刻，吳思瑤個人力挺不副署，會是解決財劃法窒礙難行僵局可行方案。

