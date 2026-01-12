制裁伊朗升級！川普：對與伊朗往來國家課徵25%關稅

伊朗近日爆發全國性反政府示威，遭到強硬手段鎮壓，傳出已有數千人死亡，除了白宮方面表示，川普總統不排除對伊朗發動空襲外，他本人也在個人社群平台發文，表示將對與伊朗往來的國家課徵25%的關稅，而且是立即實施。

川普宣布立即對與伊朗往來國家課徵25%關稅（圖／AP）

川普在社群平台「真實社交（Truth Social）」發文表示，任何與伊朗伊斯蘭共和國開展業務的國家都將對其與美利堅合眾國開展的任何及所有業務繳納 25% 的關稅。該命令是最終的和決定性的，而且立即生效。

根據時代雜誌報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，由目前一些流出的畫面來看，大批裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。

