制裁伊朗！美國最新25%關稅 中國恐成最大苦主

川普（右）宣布新關稅政策，中國可能受到重大影響。左為中國國家主席習近平。（資料照／美聯社）





伊朗反政府運動持續升溫，當局採取暴力鎮壓造成大量死傷，美國總統川普（Donald Trump）表示不排除軍事行動介入，並且宣布，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨新的25%關稅。對此，與伊朗有緊密貿易關係的中國等其他國家，可能受到嚴重影響。

川普制裁伊朗 宣布新關稅政策

據《CNN》報導，川普週一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，將面臨新的25%關稅。由於川普並未定義何謂「與伊朗做生意」，這些額外關稅將如何運作、哪些國家會成為目標等，仍是未知。

中國恐受重大影響

報導指出，根據中國海關數據，2025年1月至11月，中國對伊朗出口商品總值為62億美元，自伊朗進口則為28.5億美元，如今川普宣布這項新關稅政策，可能使來自中國的商品最低關稅稅率，從目前的20%大幅提升至45%；此外，這並不包含中國未公開的石油採購，據了解，近年伊朗石油貿易有90%以上是中國，多數是透過中間商進口。

報導提及，除了中國之外，伊朗的重要貿易夥伴還有印度、阿拉伯聯合大公國以及土耳其，都可能受到重大影響，其中川普將在今年夏季對印度商品的關稅提高1倍，最低稅率達50%，以懲罰印度購買俄羅斯的石油，同時威脅對其他購買俄羅斯石油的國家施加類似關稅，包括中國。

報導表示，川普多次依據《國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act）》來推動進口關稅，不過目前正面臨最高法院的挑戰，預計本月裁決會出爐，若大法官認定違法，他將失去隨意調整各國關稅的權力，美國政府還可能必須退還至少1,300億美元的關稅收入。

