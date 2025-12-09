制裁兩敗俱傷 學者：持續交涉

外交部9日重申要求韓國修改電子入境卡系統對台灣的標示，並強調台韓在貿易上不對等，彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤直言，此為外交部提高抗議層級的手段，但韓國可能不痛不癢；淡大外交系助理教授陳奕帆則認為，現今「韓流」趨勢當道，若台灣要制裁韓國，「難不成要取消韓團來高雄辦演唱會？」

李其澤表示，我國與韓國並無邦交，因此交涉制裁行動對韓國可能都無關痛癢，就算採用經濟制裁手段，韓國的經濟產業結構與我國相近，台灣需要進口韓國的先進記憶體元件，而韓國需要台積電的代工組裝技術，貿然採取制裁將兩敗俱傷，尤其這是關乎民間廠商的損失；外交部應該持續交涉、溝通，而不是提議制裁。

李其澤強調，外交部這次「反應特別大」，是因為民進黨只看到「CHINA（TAIWAN）」，且不願看到「Taiwan under China」的樣態，但李其澤分析，韓國的電子入境卡網站將大陸標示為「CHINA P.R.」，這是韓國政府非常微妙的作法，在維持「一中原則」的框架下，將台灣與大陸做出區隔，同時又不踩大陸紅線，也不特別承認「台灣」是個獨立國家。

不過，陳奕帆表示，先前來自台灣的飛機抵達韓國時，空橋上的航班資訊甚至還會出現中華民國國旗的圖案，韓國不可能不知道中華民國與中華人民共和國的差異，從韓國電子出境卡系統也能看出韓國外交的細微差異性。

他分析，我國外交部若在入境系統名稱一事上對韓國進行經貿施壓，除了恐遭韓國用類似手法反制，相互制裁造成兩敗俱傷外，也讓自己落入民進黨口誅筆伐的「中共以經貿制裁他國」一樣的境地，更會讓韓國民眾覺得原來兩岸民情與反應並無二致。再者，這也可見我外交實力有待加強，因為政府完全無法透過外交斡旋來解決此行政手續上的爭議。

在經貿產業方面，陳奕帆表示，台、韓產業雖有高度競爭性與重疊性，但在AI供應鏈的HBM（高頻寬記憶體）上確實有合作空間，不可能中斷貿易，也勿忘高雄市長陳其邁與民進黨籍立委們才剛以高雄承辦多場韓國K-pop團體演唱會，作為城市行銷的政績亮點，「難不成高雄也要取消韓團來舉辦演唱會，乃至於如限制小紅書般也限制Netflix上的韓劇嗎？」讓不講武德的「邁邁」不高興嗎？