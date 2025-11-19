制裁日本全因高市挺台？他嗆中共欺善怕惡：川普說要轟炸北京怎不敢回應

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事可能構成日本的存立危機事態，引發中國大動作抗議、軍演，對此，民進黨立委郭國文今(11/19)表示，高市的立場始終如一，中共對日制裁手段也跟過去對台如出一轍，但這都是中共的欺善怕惡，當美國總統川普說若中國入侵台灣，美國將轟炸北京時，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應。

新任日本首相高市早苗、民進黨立委郭國文，資料照，翻攝郭國文臉書

高市早苗近日在日本國會指出，「台灣有事，可能構成日本行駛集體自衛權的存利危機世態」，引發國際討論，中國駐大阪總領事薛劍公開發布「斬首說」，引爆中日衝突，雙方政府相互召見駐外大使表達抗議，且中國也自11/18日起，於黃海區域軍演，實彈射擊。

郭國文指出，台日作為命運共同體，如今因為高市早苗的表態，這個牽連變得更加緊密。在台灣，早就習慣中共的文攻武嚇，而一模一樣的手段，中共正在對日本上演中。

郭國文說，其實高市早苗這番言論，早在她在二次競選自民黨總裁時就發表過，立場始終一致的她，對於這樣的態度從未動搖過，更讓日本對於挺台的戰略從模糊走向清晰。

郭國文表示，台灣的民眾都很清楚，中共威嚇的手段有：禁止台灣農產品進口、限制中國遊客來台、共機與共艦干擾、逼迫台灣藝人表態效忠中國。

郭國文指出，對比目前中共對日本的措施，台灣人特別熟悉，不只大規模限制赴日旅遊、威脅祭出經濟報復，今天又看到即將在中國舉辦演唱會的日本藝人，也表態支持一個中國原則。

郭國文說，其實這一切都凸顯中共欺善怕惡的本質，可以看到當川普提出，若中國入侵台灣，美國將轟炸北京時，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應。

「只有鄰近中國的台灣與日本，在此時面臨同樣的命運！」郭國文表示，要告訴所有的日本朋友，台灣絕對是最常跟中共交手的國家，而當你對中共低頭、妥協，換來的只會是變本加厲。

郭國文指出，日本政府與閣員則多次展現同樣堅定的立場，大家開始意識到，當我們過度依賴中國市場時，則會被一個獨裁政府制約，而影響到國家主權與自由。

郭國文說，只有向中共展現維持和平的決心，才是鞏固區域安全的方法，因此我們不只支持高市早苗的路線，更謝謝高市早苗堅定守護台海安全。

