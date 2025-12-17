制裁「日本傳奇飛官」岩崎茂 國台辦自信嗆：不要低估我們的強大能力

記者陳思妤／台北報導

朱鳳蓮嗆，「日方不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」（圖／翻攝畫面）

日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂獲行政院聘為政務顧問，讓中國氣炸，祭出制裁，包括禁止入境，以及凍結其在中國境內的財產等。國台辦今（17）日還大嗆，民進黨當局勾連外部勢力，謀獨挑釁，出賣民族利益，必將遭到歷史的審判，還要日方不要低估中國的堅強決心、堅定意志、強大能力。

中國外交部稱，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。制裁將從2025年12月15日起施行。制裁內容包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

國台辦今天舉行記者會，發言人朱鳳蓮還稱，有關部門已經就此做出說明，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。

朱鳳蓮嗆，民進黨當局勾連外部勢力，謀獨挑釁，出賣民族利益，必將遭到歷史的審判。她稱，「日方不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，應恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。

