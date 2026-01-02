制霸髮藝菁英賽 弘光科大奪4冠軍

弘光科大學生制霸髮藝菁英賽， 勇奪四項冠軍。（圖：弘光科大提供）

弘光科技大學美髮造型設計系學生參加「2025全球髮藝菁英大賞」，表現亮眼，一舉拿下雙人妝髮接力賽、商業剪髮設計、時尚包頭設計及創意包頭等四項冠軍。賽事匯聚六國選手，競爭激烈，大三學生吳皇毅、林芳存於首創賽事雙人妝髮接力賽奪冠，在國際舞台大展結合髮型、彩妝、服裝的整體造型實力與創意能量。

弘光科大美髮系系主任呂佩芸表示，由社團法人中華國際美業教育技能發展協會舉辦的第一屆全球髮藝菁英大賞，有中華民國、韓國、泰國、馬來西亞、越南、香港等6個國家及地區選手參賽，最特別、難度也最高的是雙人妝髮接力賽，必須運用髮型與彩妝專業技術，進行整體造型與服裝搭配設計，主辦單位的創舉和系上教學目標相同，因而鼓勵學生參賽，大三學生吳皇毅、林芳存組隊參賽拿到冠軍，並上台向各國選手展示作品，讓她感到驕傲。

雙人妝髮接力賽必須在1小時內完成，負責髮型的吳皇毅指出，兩人在賽前花了很多心思做造型設計，時值農曆蛇年尾聲，決定以神祕酷炫呈現蛇主題個性化造型，為講求環保，運用自己穿壞兩件皮衣拼接，搭配蛇紋布料作為服裝，模特兒身材高挑，考量舞台效果、造型比例，髮型運用八字編拆開後加上刮膨、抽絲等技巧，讓髮絲展現膨鬆感及具厚度的層次感。

負責彩妝的林芳存說，一開始是朝個性、金屬風設計妝感，想要搭配鉚釘、迴紋針等異材質，後來發現與蛇紋服裝不易搭配，改去找能呈現蛇紋的網狀材質，拓印在臉妝上，搭配擔任模特兒的大二學妹張哲芸個性化五官，終於能完美呼應服裝、髮型，非常感謝模特兒一再配合試妝。

弘光科大學生在髮藝菁英賽， 勇奪四項冠軍，大三學生吳皇毅、林芳存更在雙人妝髮接力賽奪冠。（圖：弘光科大提供）

美髮系系主任呂佩芸指出，她和系上老師，在教務處支持競賽培訓、技優培訓計畫相關資源及弘愛築夢助學金資助下，總共培訓25名學生參加全球髮藝菁英大賞，榮獲各種獎項，其中大一學生陳季萱、何佳恩、侯虹妤，分別奪得動態組商業剪髮設計、時尚包頭設計、創意包頭冠軍，非常難能可貴。

陳季萱說，她以簡約又有線條感來設計商業剪髮短髮造型，得獎作品最困難的地方在於，必須在40分鐘內剪出具有層次的長瀏海，並吹整出瀏海柔和線條及髮尾微翹俏麗感。

何佳恩指出，時尚包頭設計規定使用單一髮色，她選用黑色，加上運用這學期老師傳授的技巧，設計出簡約大方高質感時尚包頭；侯虹妤則說，她運用3種籃編、2股抽絲、1股抽絲等技法，加上藍色、綠色、黃色等大自然顏色，來設計具有清新感的創意包頭作品。（寇世菁報導）