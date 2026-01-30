刷信用卡買行程省團費 日本泰國團旅折價千元

旅遊體驗網站超萬能，不論是一日行程、交通票券或遊樂園門票在平台上都買得到。臺企銀、台北富邦分別與KKday、Klook合作，刷卡結帳全站商品最優96折。合庫與聯邦銀行攜手五福旅遊，購入指定日本、泰國團體行程每卡都能折價1,000元。元大銀行祭出太平洋旅行社與鳳凰旅遊福利，選擇指定行程自動折2,000元。華南銀行鎖定喜歡自由行的民眾，訂購可樂旅遊自由行商品打95折。

趁著年節全家一起參加團旅，善用信用卡回饋就能從中「省一筆」。臺企銀與KKday合作，只要在3月底前刷任一張臺企銀信用卡，全站消費滿3,000元輸入折扣碼折價250元、不限金額交易輸入折扣碼打9折。台北富邦則與Klook聯手搶客，民眾進入專屬網頁刷卡購買旅遊商品，輸入折扣碼後自動打96折。

廣告 廣告

合庫與聯邦銀行雙雙釋出五福旅遊優惠方案，即日起至6月底，合庫信用卡持卡人選購五福旅遊指定「日本關東團體行」，像是東京河口湖溫泉5日遊、東京箱根鐵道溫泉5日遊……等，每卡均折價1,000元。刷聯邦卡參加五福旅遊泰國團體行，包含泰北南邦5日遊、瘋清邁雙城5日遊、泰愛沙美5日遊……等，同樣享每卡1,000元優待。

元大銀行今(2026)年主推太平洋旅行社與鳳凰旅遊刷卡福利，12月底前以元大信用卡購入太平洋旅行社指定日本行程，每人折扣1,000元，選定指定歐洲行程每人優待2,000元。在鳳凰旅遊官網訂購「西班牙摘星緣舞曲全程五星11天遊」或「美西三城優勝美地正宗大峽谷超級瑪莉歐10天遊」，每人則能省下2,000元。

喜歡不受拘束的漫遊體驗，透過旅行社買機加酒簡易行程也很划算。今年底前於可樂旅遊Club Med刷華南信用卡、聯邦信用卡預訂自由行全系列商品，輸入不同的優惠代碼，就能享有限時95折好康，行程有普吉島渡假村自由行、北海道KIRORO GRAND夏季渡假村自由行、石垣島渡假村自由行……等選擇。

原文出處

延伸閱讀