刷出新高度 前11月信用卡簽帳創同期新高 中信、國泰、北富稱霸年終消費旺季

金管會15日公布最新國銀信用卡概況，11月單月簽帳金額3967億元及前11月簽帳金額4兆5327億元，兩者皆寫下歷年同期新高。（圖片來源／信傳媒編輯台）

金管會15日公布最新國銀信用卡概況，11月單月簽帳金額達3,967億元，前11月簽帳金額則達4兆5327億元，皆刷新歷年同期最高紀錄，顯見民間消費動能依續強勁。截至11月底，全台流通卡數突破6,042萬張，有效卡數則約4,047萬張。

12月年終激戰結束，各大發卡行紛紛繳出亮眼成績單。中信銀以839.17億元奪下單月簽帳王，國泰世華以818.78億元緊追在後，北富銀則以588.74億元居第三。

廣告 廣告

無連假效應使11月微降，單月簽帳仍穩守3,900億創同期新高

銀行局指出，10月受連假與活動檔期推升消費動能，11月則因「完全沒有連假」使旅遊、餐飲等高頻消費回落；此外，月底適逢週末，部分消費款項延後入帳，也讓11月簽帳金額出現月減。

不過，金管會統計顯示，11月單月簽帳金額仍站穩3,900億元（3967億元）以及前11月簽帳金額4兆5327億元，兩者皆寫下歷年同期新高。預估全年簽帳金額可望上看5兆元。

根據銀行局說明，由於消費者購買力持續回升、發卡機構積極推廣聯名卡，以及國內信用卡特約店家數至2025年11月底已達19.6萬家，較去年增加3771家，民眾也日益習慣非現金支付，因此信用卡簽帳金額持續成長。

就資產品質觀察，11月底循環信用餘額約1,178億元，與上月底相當；逾期3個月以上帳款占應收帳款（含催收款）比率平均0.25%，亦與上月底持平。

未到期分期付款餘額降至約1,988億元，較上月底約2,116億元明顯下滑；11月轉銷呆帳金額約6億元，與前月差異不大。

中信、國泰、北富靠「旅遊與電商」衝刺年終新高峰

進入雙12、耶誕節與跨年檔期，市場亦關注12月各大發卡行攻防。依銀行自行公告，12月簽帳金額前三名依序為中信銀839.17億元、國泰世華818.78億元、台北富邦588.74億元。

中信銀說明，12月單月簽帳再破800億元並創單月新高，除年終消費旺季挹注外，近年以「零售金融、社群平台、交通旅遊、百貨休閒」四大生態圈布局聯名卡、收單與行動支付。

中信銀未點名單一卡種為主力，而是以生態圈經營帶動刷卡。其中日常消費以 uniopen 聯名卡、社群綁定以 LINE Pay 卡與 foodpanda 卡、旅遊交通則以中華航空等聯名卡來串聯需求。

國泰世華則指出，歲末年終購物旺季疊加雙12電商促銷、耶誕送禮與跨年旅遊潮，推升12月單月簽帳金額站上818.78億元、全年簽帳也創新高；並強調CUBE信用卡仍是最主要動能。

至於第三名北富銀說明，12月刷卡量589億元，較去年同期成長3%，主要因12月入帳天數較11月多5天，使單月月增15%；全年刷卡量達6,283億元、年增約3%並再創新高。

北富銀並指出，12月及全年成長主要來自旅遊及量販賣場，消費占比近4成，後續也將鎖定春節前後的海內外旅遊情境推出用卡優惠；而單月及全年主要發卡貢獻及累積發卡量主力來自富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡等3卡。

若以2025全年累計信用卡簽帳金額觀察，依各銀行官網公告與媒體彙整，年度排名依序為中信銀約8,900億元居冠、國泰世華約8,557億元居次，第三名則由玉山銀約6,630億元拿下，其後依序為北富銀6,283億元、台新銀約5,292億元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭麗君親自說明台美關稅談判進展：取得2大最優惠待遇及上千項關稅豁免

抗憂鬱、治躁症之外的選擇：中西醫結合怎麼幫助精神疾病患者？

春節急診年年塞 衛福部砸16億推分流、加成能否真解壓？

