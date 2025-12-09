刷卡失敗引爆衝突！男作勢揮拳 台鐵站務員報警處理

乘客和站務員爆肢體衝突，導致列車延誤3分鐘。（圖／TVBS）

清晨5點半，台鐵花蓮吉安站發生一起暴力事件，一名劉姓乘客因刷卡未成功而與站務人員發生衝突。該乘客欲搭乘往玉里的區間車，進站時第一次刷卡失敗被要求重新刷卡，雙方因此爆發推擠，站務人員見男子作勢要揮拳立即報警處理。事件導致4514車次延誤三分鐘發車，警方表示將主動調查並依法究辦，工會則嚴厲譴責此類暴力行為。

事件發生在12月9日清晨5點半，台鐵花蓮吉安站的劉姓乘客想要搭乘往玉里的區間車。當他進站時，刷卡沒有成功，站務人員立即制止他並要求再刷第二次。台鐵吉安站副站長詹文中表示，該乘客認為他一刷卡後就可以直接進站，但實際上系統顯示扣款並未成功，所以站務人員請他回來補刷，就只有這樣子而已。

在第二次刷卡成功後，男子與站務人員之間爆發了推擠衝突。當站務人員看到男子作勢要揮拳時，立刻報警求助。然而，由於鐵路警察人力不足，一時間找不到鐵路警察到場處理。最後是由吉安員警趕到現場，將已準備上車的劉姓乘客帶下車。雙方僵持一段時間後，站務人員決定不追究此事，才讓他搭火車離開。

在衝突過程中，男子情緒激動，不斷為自己辯解。現場錄音顯示，男子聲稱「我已經過卡了」，而站務人員則回應「你沒有過卡喔」。男子還要求站務人員「你去調監視器」，並質問「你推我幹嘛」、「講就講幹嘛在那邊推」。當警方到場時，男子表示「我家裡有急事」，並要求警方協助釐清情況。

鐵警花蓮分局和平所長溫紹明表示，警方後續將主動調查，通知劉男到案說明，並調閱監視器釐清案發經過。如果涉及違反刑法、社會秩序維護法及鐵路法等行為，將從嚴依法究辦。這起衝突造成4514車次延誤三分鐘發車，所幸沒有影響其他車次。工會也對這樣的暴力行為表達嚴厲譴責，並表示後續會與鐵路警察和台鐵協商因應措施，以維護乘客和台鐵同仁的安全。

