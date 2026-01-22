刷卡投資換現金 50人被騙逾2千萬

刑事局中打破獲詐騙集團「刷卡換現金」，逮捕黃姓、白姓嫌犯，並查扣現金、餐券等證物，保全一億七千萬元犯罪所得。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

四十七歲黃姓男子涉與詐團勾結，供被害人刷卡投資餐券換現金，使被害人取得現金後又投入假投資平台，全台至少五十人落入一條龍式詐騙陷入循環卡債，刷卡逾二千萬元。檢方偵辦後，依詐欺等罪，起訴黃男與共犯等二人，並扣押不法所得逾一億七千萬元。

台中地檢署指出，全案源於偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時，發現詐騙集團除誘騙被害人投入資金外，還和「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金的一條龍洗錢模式。

中檢專案小組去年四月九日發動第一波搜索，查獲四十一歲白女、扣得手機等物後命她五萬元交保，同年九月二十四日第二波搜索，抓到黃姓主嫌扣得現金四百六十二萬一千元、日幣七十三萬元，還有知名餐廳餐券、連鎖超商禮券二千九百多張，將黃聲押獲准。

檢方查出被害人因誤信詐騙集團推薦的假投資平台，出現資金短絀、陷於急迫情狀時，由白女引介向黃男經營的公司「刷卡換現金」，使被害人透過第三方支付刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品投資名義，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

黃男從交易中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金再投入詐騙集團所推薦的假投資平台，致五十名被害人陷入循環卡債，累積刷卡金額逾二千萬元。全案經檢方偵辦後，二十日依涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪嫌，將黃男等二人起訴。

檢方表示，除已查扣黃男不法所得現金、外幣及餐券外，另就金融帳戶及詐騙集團使用的電子錢包，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計一千六百五十七萬餘元及泰達幣五百二十五萬顆（約新台幣一億六千萬元），成功阻斷不法所得逾一億七千萬元外流。