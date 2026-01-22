刷卡換現金詐騙50人逾2千萬 中檢起訴2嫌 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中地檢署指揮刑事警察局偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時，發現詐欺集團除誘騙被害人投入資金外，竟與「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金之「一條龍」洗錢模式，再查獲黃姓、白姓被告涉嫌誆騙50 名被害人陷入循環卡債、債台高築，累積刷卡金額逾2000萬元，查扣近1.8億餘元的不法所得，今（22）日依三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌將2人起訴。

檢方起訴，「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台招攬民眾投資泰達幣，並在初期製造帳面獲利假象，誘使被害人加碼投入。被害人因誤信詐欺集團推薦之假投資平台，資金短絀、陷於急迫情狀時，由白姓被告引介向黃姓被告「刷卡換現金」。

黃姓被告以經營公司為掩護，要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，並透過第三方支付業者「旺沛快點付」進行刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品之名，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

期間黃姓被告從中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金後即再投入詐欺集團所推薦的假投資平台，致本案共50名被害人陷入循環卡債、債台高築，累積刷卡金額逾2000萬元。

檢察官謝孟芳指揮重案支援中心檢察事務官、保四總隊、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市警第二分局、第五分局、新北市刑事警察大隊及台北市警信義分局等單位，成立專案小組深入追查。

專案小組於114年4月9日發動第一波搜索行動，查獲白姓被告並扣得手機等物，經檢察官訊畢諭知具保5萬元；再於同年9月24日發動第二波搜索，查獲黃姓被告，扣得現金462萬1000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券及連鎖超商禮券共2900餘張、存摺、金融卡等物，並向台中地院聲請羈押禁見獲准。

中檢表示，本案除已查扣黃姓被告不法所得之現金、外幣及餐券外，另就其所使用之金融帳戶及詐欺集團使用之電子錢包，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計1657萬4706元及價值約1.6億元的泰達幣525萬顆，成功阻斷不法所得之外流。

中檢呼籲，所謂「刷卡換現金」並非合法之資金調度工具，其實質常與詐欺集團深度勾連，不僅使民眾陷入循環卡債之深淵，更可能在無意間提供個人金融資訊，協助集團從事洗錢行為，風險極高，不可不慎。

照片來源：台中地檢署

