刷卡有城鄉差距 87％集中六都

非現金支付也有城鄉差距！聯合信用卡處理中心公布最新統計，非都會區居民的信用卡消費行為呈現明顯跨縣市特性，只有不到13％的刷卡消費留在當地，超過87％都在以六都為主的外縣市，反映出刷卡得看地方，非都會區商店的信用卡普及度仍有提升空間。

長期以來，國內非現金支付的成長動能多集中於六都地區，非都會區因商家規模、消費型態與金融資源配置等結構性因素，信用卡交易量相對有限，現金還是比刷卡好用。

聯卡中心分析，六都與非六都差異，主要源自商業結構與客群型態不同。六都商圈以連鎖品牌與中大型法人商戶為主，門市密集、人流穩定，刷卡早已成為標準配備；反觀非六都商家多為小型經營或家族式型態，單店交易量有限，推動過程需循序漸進。

廣告 廣告

聯卡中心董事長桂先農表示，為達成「一卡走天下」的金融普及化目標，近3年積極推動在非都會區拓展特約商店，每年新增特約商店均超過2500家，3年累計新增逾7800家；在交易表現方面，筆數較3年前成長46.57％，年複合成長率達13.59％，已有具體成效。

過往非現金支付多以刷卡為主，但銀行主管表示，隨電子支付蓬勃發展，「掃碼」有崛起之勢，也讓過去刷卡機到不了的地方，靠「一張QR Code」就能突圍，尤其看好去年底LINE Pay進軍電子支付，推出自家的LINE Pay money，各家電支競爭將轉趨激烈。

至於有哪些「大魔王」是非現金支付難以觸及之處？銀行主管表示，傳統市場較難裝刷卡機，加上攤商習慣收現金，過往都是現金為王的場域，這幾年北市府盡量讓傳統市場能收悠遊卡，進步不少，但要能讓攤商信用卡、悠遊卡跟電支都收，還有努力空間。

其次是醫療院所。目前大型或公立醫院多可支援刷卡繳費，或透過「醫指付+」可幫親友繳費，惟中小型診所考量手續費，仍以收現金為主，或要求刷卡須加手續費，仍待突破。

便當、小吃店主要是習慣問題，商家除了稅的考量，多半比較習慣收現金，須循序漸進，教導商家接受。銀行主管認為，隨著商家慢慢「進化」加上電子支付普及化，掃碼比裝刷卡機方便，也不是非刷卡不行。