刷卡當文青爽拿回饋 臺灣企銀雙卡神助攻

現代人在感受藝文的身心靈陶冶之際，也充分力行永續環保生活。臺灣企銀針對藝術與娛樂生活發行「藝FUN卡」，不僅於指定藝文類通路消費享3%現金回饋，還包含書局、影城及國內外主題樂園，更能免費參觀國內外「百大博物館」。臺企「永續生活卡」當期帳單金額達標，指定綠色通路消費給10%刷卡金，搭配申辦Hokii數位帳戶，國內外消費回饋率來到2.5%、3.5%。

欣賞藝文展覽、表演及購書、看電影，讓緊張的生活獲得紓解。臺灣企銀特別針對藝術與娛樂需求推出「藝FUN卡」，主打國內外消費享0.5%、2%現金回饋，若當月帳單金額滿6,000元並完成登錄，於指定購票系統消費、在指定書店平台購物、欣賞藝文展演或電影，甚至是購買旅遊行程、機票、到指定遊樂園消費，通通加碼回饋至3%。

像是趁著春節闔家出遊，不論是國內的小人國、六福村、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、遠雄海洋公園、義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園等主題樂園，或是暢遊日本的迪士尼樂園、環球影城，全包含在加碼行列中，可大玩一波不怕傷荷包。

同時，臺企銀精選國內外「百大博物館」，國內單月累積消費滿6,000元就能免費進場參觀，累積刷滿1萬5,000元還能獲得國立海生館的免費參觀資格。刷卡購買出國機票或支付團費滿1萬5,000元，也有國外指定博物館門票福利，像是北京故宮、上海博物館、東京國立近代美術館、三鷹之吉卜力美術館、韓國濟州航空宇宙博物館、巴黎羅浮宮、龐畢度中心、羅丹博物館……等都在選項內，大幅提升旅遊的精緻度。

透過藝文展演豐富內心世界，更要以實際行動愛護自然環境。臺企銀「永續生活卡」鼓勵綠色環保消費，祭出國內外消費享0.5%、1.5%現金回饋，只要當期一般消費滿6,000元並完成登錄，悠遊卡版本卡片在指定健康生機通路、戶外用品通路與指定連鎖餐飲消費，一卡通版本卡片搭乘指定綠色交通工具，回饋率即加碼至最高10%。

辦卡同時申辦臺企銀Hokii數位帳戶，並設定使用數位帳戶扣繳卡費，只要當月扣繳成功，就自動加贈1%現金回饋，每月最高回饋350元。同步申辦臺企銀台幣與外幣數位存款帳戶，並設定以台幣數位帳戶扣繳卡費，額外加送2%回饋率，每月最高回饋500元。各優惠加總後，持卡在指定綠色通路消費最高回饋率高達12%。

趕在2月底前，臺企銀全卡友訂購飯店、航空公司、旅行社、訂房網及海外消費，當月累積刷滿新台幣20,000元以上，登錄活動後除原有回饋權益外，再加碼給3%刷卡金，每人每月最高拿3,000元；若累積金額滿50萬、80萬元，登錄後就有機會獲得5,000元、8,000元的限量福利，等於回饋率疊加到4%以上，為春節旅遊費用再添資本。

