刷卡當文青爽拿回饋 臺灣企銀雙卡神助攻
現代人在感受藝文的身心靈陶冶之際，也充分力行永續環保生活。臺灣企銀針對藝術與娛樂生活發行「藝FUN卡」，不僅於指定藝文類通路消費享3%現金回饋，還包含書局、影城及國內外主題樂園，更能免費參觀國內外「百大博物館」。臺企「永續生活卡」當期帳單金額達標，指定綠色通路消費給10%刷卡金，搭配申辦Hokii數位帳戶，國內外消費回饋率來到2.5%、3.5%。
欣賞藝文展覽、表演及購書、看電影，讓緊張的生活獲得紓解。臺灣企銀特別針對藝術與娛樂需求推出「藝FUN卡」，主打國內外消費享0.5%、2%現金回饋，若當月帳單金額滿6,000元並完成登錄，於指定購票系統消費、在指定書店平台購物、欣賞藝文展演或電影，甚至是購買旅遊行程、機票、到指定遊樂園消費，通通加碼回饋至3%。
像是趁著春節闔家出遊，不論是國內的小人國、六福村、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、遠雄海洋公園、義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園等主題樂園，或是暢遊日本的迪士尼樂園、環球影城，全包含在加碼行列中，可大玩一波不怕傷荷包。
同時，臺企銀精選國內外「百大博物館」，國內單月累積消費滿6,000元就能免費進場參觀，累積刷滿1萬5,000元還能獲得國立海生館的免費參觀資格。刷卡購買出國機票或支付團費滿1萬5,000元，也有國外指定博物館門票福利，像是北京故宮、上海博物館、東京國立近代美術館、三鷹之吉卜力美術館、韓國濟州航空宇宙博物館、巴黎羅浮宮、龐畢度中心、羅丹博物館……等都在選項內，大幅提升旅遊的精緻度。
透過藝文展演豐富內心世界，更要以實際行動愛護自然環境。臺企銀「永續生活卡」鼓勵綠色環保消費，祭出國內外消費享0.5%、1.5%現金回饋，只要當期一般消費滿6,000元並完成登錄，悠遊卡版本卡片在指定健康生機通路、戶外用品通路與指定連鎖餐飲消費，一卡通版本卡片搭乘指定綠色交通工具，回饋率即加碼至最高10%。
辦卡同時申辦臺企銀Hokii數位帳戶，並設定使用數位帳戶扣繳卡費，只要當月扣繳成功，就自動加贈1%現金回饋，每月最高回饋350元。同步申辦臺企銀台幣與外幣數位存款帳戶，並設定以台幣數位帳戶扣繳卡費，額外加送2%回饋率，每月最高回饋500元。各優惠加總後，持卡在指定綠色通路消費最高回饋率高達12%。
趕在2月底前，臺企銀全卡友訂購飯店、航空公司、旅行社、訂房網及海外消費，當月累積刷滿新台幣20,000元以上，登錄活動後除原有回饋權益外，再加碼給3%刷卡金，每人每月最高拿3,000元；若累積金額滿50萬、80萬元，登錄後就有機會獲得5,000元、8,000元的限量福利，等於回饋率疊加到4%以上，為春節旅遊費用再添資本。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開
Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。
最低$999起！只有2天adidas限量開搶，球鞋、運動套裝、外套必搶攻略，滿額還能再折價
最低$999，2/4~2/5 adidas品牌日，只有2天限量開搶。這種超好康限時優惠，通常分成兩種人：一種是錯過的，另一種是「想一下再買」，結果尺寸或款式被搶完沒了的，不管是哪一種都捶心肝到內傷。這次adidas限時限量開搶，球鞋、運動套裝、外套、長褲等，通通超甜價，$999起就有一雙adidas，再加上還有滿額再折價＋領回饋，當然要大搶特搶。這篇為了好康道相報，直接先把必買重點整理好，看完就知道該從哪一樣下手。
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦
農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！
開運彩妝這樣畫！過年妝容技巧＋超殺優惠全攻略：韓國OLIVE YOUNG必買排行榜、M.A.C狂降65折起、雅詩蘭黛保養獨家7折...
過年想美美迎新春，快到韓妞最愛的美妝保養平台OLIVE YOUNG官網挖寶，follow韓星、韓妞的時尚腳步，畫出時下最夯的心機妝容！除了韓系人氣彩妝超好買，這篇同場加映MAC、Bobbi Brown等歐美品牌的新年優惠，讓妳一次掌握最完整、最好康的過年彩妝攻略。
小孟老師運勢／年終自己賺！2星座「逢低佈局猛撈」看準時機出手了
生活中心／綜合報導02/04（三）十二星座運勢出爐！命理專家小孟老師分析，以投資運勢來看，牡羊座與天蠍座表現最亮眼，牡羊座適合逢低布局、把握進場時機，天蠍座則有望獲得金錢回饋，投資成果值得期待；投資運勢普通的星座為天秤座與水瓶座，天秤座宜以穩健儲蓄與長期累積為主，水瓶座則需保持理性操作、避免衝動進出；至於投資運較弱的則是獅子座與魔羯座，獅子座須提防意外漏財與判斷失準，魔羯座則不宜追高進場，建議保守觀望、避免承擔過大風險。
獨家》年貨大街買「散裝糖」 民眾怨：小小一包超貴
年貨大街開跑，不少人就愛買秤重的散裝糖，可以挑選各種自己喜歡的品項，但有民眾抱怨，迪化街不管是有包裝的糖果，還是裸裝的軟糖都好貴！小小一包可能沒幾顆，就要一兩百元。想要買得划算，是不是有眉角呢？業者就指出，除了挑比較輕的糖果之外，每一種都拿一點，平均下來最划算。 #年貨大街#散裝糖#價格貴
「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導首張「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎在基隆刮出！台灣彩券公司昨（3）日公布，這張中獎彩券由一名平時多出沒在菜市場、夜...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。