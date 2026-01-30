刷卡進出站提醒「洗襪子」？ 高捷：「超人力霸王」經典呼喊聲

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾搭捷運時，發現進出站的聲音不一樣，好像在提醒你要「洗襪子」，原來這是為了要歡迎超人力霸王，特別換成他的經典呼喊聲，民眾說滿有趣的，小朋友或粉絲聽到，應該都會很開心，今年高雄的馬年小紅包，上面也有超人力霸王圖案，將在三鳳中街還有36處市場發放，不少人都很期待。

民眾搭捷運，刷卡進出站，現在聲音不太一樣，有人貼文說，好像在提醒你要記得「洗襪子」。記者陳珊珊說：「現在高雄捷運進出站，都會有特別的聲音，原來這是超人力霸王的經典呼喊聲。」

原來是要歡迎，超人力霸王降臨港都，高雄捷運從1月29日開始到3月1日，進出站時都能聽到，這是超人力霸王，飛行或發射光線時的經典呼喊聲。

民眾說：「小朋友可能會，欸媽媽，他有這個聲音耶，應該會帶動一些觀光。」民眾說：「我沒有看(就不知道什麼聲音)，是不錯的行銷。」超人精神一馬當先，超Q萌的馬年小紅包，今年主角也是超人力霸王，1月31日三鳳中街首發放，從2月3日起到2月14日，將在高雄國民龍華武廟，等36處市場發放小紅包。

超人力霸王席捲高雄，2月7日到3月1日，也將在高雄港16至18日碼頭現身，要和大小朋友們，一起度過春節。

