刷卡、付現都失敗！短今飛離台灣「崩潰慘況」曝 他霸氣出手解救

娛樂中心／蔡佩伶報導

短今到韓國旅遊發生小插曲。（圖／翻攝自短今IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。近日，短今前往韓國旅遊，沒想到意外發生搭乘公車，付現刷卡全失敗的慘況，讓她崩潰不已。

短今昨（26日）透露在韓國搭大眾運輸時，發現公車卡的錢不夠，雖然司機要求短今進行充值，不過她正處在不熟悉的韓國，因此也不知道要如何使用，然而想盡辦法要化解窘境的短今，將手頭的信用卡都刷過一輪，即使想要付現也全都失敗。

所幸在短今崩潰之餘，有一位暖心的小姐衝出來幫忙她刷卡，讓她順利解決眼前的慘況，短今表示「我要把現金給她，她也不收」，對於這位小姐的善心，短今感激不已，更以「我遇到天使了」來形容對方。

短今分享出國公車卡沒錢的慘況。（圖／翻攝自短今IG）

