即時中心／潘柏廷報導

民進黨2026年台南市長初選，形成同黨立委陳亭妃及林俊憲的「妃憲大戰」，今（15）日民調正式出爐，確定陳亭妃代表綠營競選，將迎戰國民黨台南市長參選人、不分區藍委謝龍介。對此，先前宣布退出藍營內部初選的國民黨前立委陳以信，也在臉書喊話了！

陳以信今日在臉書表示，民進黨台南市長初選結果出爐，而他要恭喜陳亭妃勝出獲得提名，「從現在起就要檢驗所提出政見，請不要再畫大餅打高空，請確實提出具體可行的政見承諾，因為國民黨與民進黨所要競爭的是全體台南市民的未來」。

廣告 廣告

同時，陳以信也稱，會在選舉過程中不計任何角色，全力協助謝龍介贏得勝選，「我們一定要翻轉台南改變台南」。

民進黨選對會先前規定，嘉義縣、台南市、高雄市採取民調初選，如今結果確定蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆代表綠營出戰，挑戰國民黨推派的人選，外界都在關注。





原文出處：快新聞／刷存在感？陳亭妃確定披綠袍角逐台南市長 陳以信喊話了

更多民視新聞報導

有望成為府城400年來首位女市長！陳亭妃勝初選 謝龍介表態了

初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

將迎戰陳亭妃！爭取台南市長寶座 謝龍介：就是與賴總統正面對決

