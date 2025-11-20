刷存摺驚「普發1萬」被領走！ 民眾心寒：家長冒領
有民眾無奈發文，普發一萬現金原本到當生活費，卻在不知情的情況下，被家長直接領走，存入禁止他使用的郵局帳戶，讓他相當心寒。
全民普發一萬現金開放領取，你會怎麼使用？是否成為你我之間日常的話題，卻有民眾發文表示，原本想拿這一萬元當生活費，卻直接被拿走，對象還是自己的家人。
民眾無奈，家長在他不知情的情況下，早在月初，用他的資料申請登記入帳，發現錢匯入到家長控制的郵局帳戶，這本存摺家長禁止它使用，讓他感到心寒。
後續補辦的新存褶，還發現求學階段，有好幾筆他完全不知道的獎學金，入帳當天都會被家長轉走。有網友心疼表示，怎麼可以這樣侵佔你的財產，還有人說即使是親人，沒有經過同意就冒領，這行為真的不行，在網路上掀起熱烈討論。
