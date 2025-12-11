刷存摺「近4萬突入帳」沒做1動作充公！政府發錢17筆款項一次看

生活中心／巫旻璇報導

勞動部勞保局公布的12月行事曆顯示，有多筆款項陸續撥付，其中「國民年金保險生育給付」已於今（11日）率先入帳。勞保局提醒，符合資格的產婦每胎可領近4萬元，若為雙胞胎則加倍發放，相關款項最長可追溯5年申請，逾期即喪失請領權益，建議民眾可先查看存摺是否已入帳。《民視新聞網》也整理出年底前尚有 17 筆款項將陸續入帳，一次帶您掌握。





刷存摺嚇到「近4萬突入帳」沒做1動作充公！政府發錢「17筆款項」一次看

《民視新聞網》整理出年底前尚有 17 筆款項將陸續入帳，一次帶您掌握。（示意圖／民視新聞資料照）

根據規定，凡於國民年金保險有效期間內分娩或早產，且未申領其他社會保險生育給付的女性被保險人，可向勞保局申請國民年金生育給付。給付標準以目前月投保金額1萬9761元為基準，一次發放2個月金額。

若生雙胞胎，給付為4個月；三胞胎則為6個月，依胎數逐步增加。勞保局並指出，依《國民年金法》第28條規定，生育給付的申請時效為5年，自分娩或早產次日起算，若逾期提出，將不再受理。此外，若被保險人在加保期間懷孕、退保後一年內因同一懷孕事件分娩或早產，且未領取其他保險給付，也可依規申請國民年金生育給付，並可自公告日起5年內追溯領取。

勞保局公布的 12 月發放清單顯示，以下補助將於本月陸續入帳：

12／11：國民年金保險生育給付

12／15：國民年金保險喪葬給付

12／18：國民年金保險生育給付

12／19：農民月退休儲金、老農津貼

12／24：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付

12／30：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）預定入帳日

12／31：國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

