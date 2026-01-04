刷完油漆竟關門窗！台中廠房氣爆奪4命 判決出爐

台中市豐原區的「雅速達股份有限公司」於2022年12月29日發生火警，造成邱姓廠長及黃姓、賴姓、張姓員工，共4人不幸罹難。（圖／東森新聞）





台中市豐原區的「雅速達股份有限公司」於2022年12月29日發生火警，造成邱姓廠長及黃姓、賴姓、張姓員工，共4人不幸罹難。事發過後詹姓負責人與謝姓廠商等人被依違反建築法等為由起訴，如今台中地院也做出判決，詹男因與4名死者家屬及3名傷者和解賠償，獲緩刑5年；但謝男則因未達成和解，判1年10月有期徒刑。

「電焊遇甲苯」引火 瞬間氣爆奪4命

回顧整起事件，事發當下，雅速達公司與順倉的謝姓廠商在台中豐原的違法廠房進行油漆施工，邱姓廠長要求8名員工在樓地板塗刷油漆，為了避免夜間雨水影響油漆乾燥，邱男竟下令員工關緊門窗。但因為油漆中含有易燃的甲苯成分，溶劑揮發後在廠房內夾層上方積聚，形成高度危險的可燃氣體環境。

施工過程中，邱姓廠長為了讓其他人參與驗收，又要求工班在撤退前加固3樓樓地板及牆面接縫，儘管聞到濃烈油漆味，仍指示鄧姓移工使用電焊設備進行焊接作業。怎料在焊接時，迅速產生火花，瞬間引燃樓地板上方揮發的氣體，火勢以氣爆形式迅速蔓延，造成雅速達的邱姓廠長及黃姓、賴姓、張姓員工，共4人不幸喪命於火窟。

負責人未申請建照 違法施工曝光

檢方偵訊時，詹男坦承，自身未依法申請修建工程許可，也未提供逃生、防火及滅火設施，但是在每月例會時，他會提醒員工要謹慎規畫施工。謝男則指出，當天加固作業是應邱姓廠長要求才執行，並非依照原設計圖施工，鄧姓移工則表示，自己無法拒絕雇主指派的任務。

台中市勞檢處調查發現，雅速達廠房未設通風換氣設備，員工完成油漆後又緊閉窗戶，導致油漆溶劑氣體大量累積，最終釀成氣爆火災。檢方認定，此案違反建築法並涉及過失致死，依相關罪名對雅速達公司及詹、謝等人提起公訴。

法院判決結果出爐

根據判決書，法官審理時認為，詹男作為公司負責人，施工過程未遵守職業安全衛生法規，也沒有申請建照、聘請專業技師或設置防火設備；謝則疏於注意油漆甲苯的易燃性，指示鄧焊接才釀成大火。台中地院判決指出，詹男因已與4名死者家屬及3名傷者和解，判刑1年6月，緩刑5年；謝男未和解，判刑1年10月；雅速達公司則是易科罰金10萬元。

