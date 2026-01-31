刷完牙不要馬上漱口！牙醫師揭「21年0蛀牙」神招：只要短短幾分鐘

（記者洪承恩／綜合報導）一般人刷完牙幾乎都是立刻漱口，但這個長年養成的習慣，可能正是蛀牙的破口。牙醫師吳孟樺近日在社群平台分享，自己能維持「21年零蛀牙」的關鍵，其實就在刷牙後那短短幾分鐘，刷完牙不要馬上漱口，而是讓含氟泡沫多留在口中一段時間。

吳孟樺指出，正確做法是使用含氟牙膏刷牙後，先把多餘泡沫吐掉，但不要立刻用清水沖洗，而是讓殘留的泡沫在口中停留約10分鐘，再漱口即可。這種方式在牙科被稱為「吐掉不漱口法（Spit and no rinse method）」，重點在於延長氟化物停留時間，讓牙齒表面的琺瑯質能充分吸收氟離子，形成保護層，降低被酸蝕與蛀牙的風險。

廣告 廣告

示意圖／牙醫師建議刷完牙之後不要馬上漱口，讓泡泡停留在嘴裡10分鐘左右。（擷取自免費圖庫Pixabay）

示意圖／牙醫師建議刷完牙之後不要馬上漱口，讓泡泡停留在嘴裡10分鐘左右。（擷取自免費圖庫Pixabay）

相關貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人驚呼「原來刷錯幾十年了」、「刷牙竟然不是刷完就漱口」。也有網友回憶，小時候邊看電視邊刷牙，泡沫留在嘴裡太久，反而常被家人罵，吳孟樺看到後笑回「殊不知那其實是正確的」。還有人分享，國外早就這樣教，小孩刷完牙只要把泡沫吐乾淨，不一定要再漱口。

也有網友提到文化差異，表示另一半是美國人，刷牙後本來就不會馬上漱口，對台灣人「一定要漱乾淨」的習慣感到困惑。有家長則分享，孩子在家刷牙會照牙醫建議不漱口，但在學校仍配合老師教法，刷完就用水沖洗。

示意圖／牙醫師建議刷完牙之後不要馬上漱口，讓泡泡停留在嘴裡10分鐘左右。（擷取自免費圖庫Pixabay）

至於牙膏與漱口水該怎麼選，吳孟樺建議，牙膏一定要選含氟產品，漱口水則以不含酒精、含氟、性質溫和、pH 值較高的為佳。她也提醒，刷牙不只是次數多就好，細節更重要，像是飯後不要立刻刷牙，應先用清水或牙線清潔，等約半小時後再刷，才能避免傷害牙齒表面。

更多引新聞報導

長輩酸這科系沒前途！內行揭「驚人年薪」：缺額穩定又好考

黃仁勳點名3種人最危險：沒有主見的人率先被AI淘汰

