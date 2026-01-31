刷完牙不要馬上漱口 醫多做1步驟：21年沒蛀牙

牙齒保健相當重要，一般人刷完牙就會馬上漱口，不過牙醫師吳孟樺不建議這樣做，她分享正確的刷牙方式，用含氟牙膏刷完牙，吐掉多餘的泡沫後，把口中殘留的泡沫含著約10分鐘，最後再用清水漱口；她說長期以來都是這樣刷牙，已經21年沒有蛀牙了。

吳孟樺日前在Threads發文，「21年沒蛀牙人的秘密：刷完牙不要漱口。」並分享她的刷牙方式「Spit and no rinse method（吐掉不漱口法）」，用含氟牙膏刷完牙後，先吐掉多餘的泡沫，但是不要馬上用清水漱口；把含氟牙膏在口中含個10分鐘，讓牙齒表面珐瑯質吸收牙膏裡面的氟，時間到再用清水漱掉。

廣告 廣告

貼文曝光引發廣大回響，一票網友留言驚呼，「原來如此，學到了」、「刷牙竟然要這樣刷」、「原來我刷錯29年了，但牙齒狀況還可以，蛀牙2顆都已經填補起來了。」

也有網友表示，外國人刷牙通常都不漱口，但牙膏的用量只要一點點就好，「我的英國朋友也不漱口」、「美國這裡的牙醫師教小孩，也是把泡泡吐乾淨就好，不用漱口。」

一名女網友提到，她先生是美國人，也說刷完牙不應該馬上漱口，對於台灣人刷完牙就漱口感到相當困惑，「女兒在家刷牙時，會先喝水、漱口再刷牙，刷完牙就不再漱口；但在學校就會配合老師教的，刷完牙馬上漱口。」

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

美伊緊張汽油漲 95下周衝29元

許承傑誇劉冠廷有戲