刷完牙別急著漱口！ 牙醫教簡單1招強化琺瑯質：21年來都沒蛀牙

牙醫吳孟樺建議，刷完牙後可以直接把含氟的牙膏泡泡含著約10分鐘，以強化琺瑯質、降低蛀牙發生率。（示意圖／unsplash）

不少人會在飯後馬上刷牙，或是刷牙後立刻漱口，卻不知道可能正在傷害牙齒。牙醫吳孟樺就分享，自己21年來沒有蛀牙的秘訣，其實是「刷完牙不馬上漱口」，只要把牙膏泡泡多含10分鐘，就可以強化琺瑯質、降低蛀牙發生率。

吳孟樺在Threads發文表示，她21年來沒有蛀牙的關鍵，在於「刷完牙不要漱口」，而這樣的動作名為「Spit and no rinse method」，建議在使用含氟牙膏刷完牙之後，不要馬上用清水漱口，直接把含氟的牙膏泡泡含著大概10分鐘左右，讓牙齒表面珐瑯質吸收牙膏裡面的氟（fluoride ions）。

廣告 廣告

吳孟樺提到，其實並不建議民眾吃完飯後馬上刷牙，因為吃完甜食的時候，口中的細菌會吃糖分進行代謝並產生酸，這些酸會讓牙齒的表面pH值下降，導致琺瑯質礦物質流失，牙齒暫時變得比較「軟化」，而口中的唾液是鹼性的，可以讓口中的酸性中和回鹼性；如果吃完飯真的想刷牙，建議於飯後30分鐘再刷。

吳孟樺提醒，經過大量、長期、跨世代的科學研究反覆驗證，氟化物能強化琺瑯質、促進再礦化、降低蛀牙發生率，因此一定要使用含氟牙膏刷牙才能預防蛀牙。

至於有網友提問，刷完牙是否可以用漱口水漱口？吳孟樺建議，只要是「不含酒精，有含氟」的漱口水都可以，盡量挑選pH值高一點、溫和一點的漱口水。

另外，也有民眾好奇「蛀牙是否和基因有關」？吳孟樺解答，基因確實是造成蛀牙的原因之一，但最重要的還是後天照顧，如果都不使用牙線，也不用含氟牙膏，加上吃甜食頻率高、不刷牙，又沒有定期檢查洗牙，就很容易導致蛀牙。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

同事上班打混具「1技能」多領5千 他怨不平衡過來人曝現實面：是真的

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補