刷完牙別馬上漱口！醫曝多1動作才有效預防蛀牙

生活中心／杜子心報導



天天刷牙卻還是蛀牙，問題可能不在刷得不夠勤。牙醫吳孟樺近日在社群平台Threads分享，自己維持21年零蛀牙的關鍵，其實藏在很多人忽略的小動作裡，就是「刷完牙不要馬上漱口」。貼文一曝光立刻引發討論，不少網友驚呼原來多年來都刷錯方式，也有人表示國外牙醫早就這樣教過。









刷牙後馬上用清水漱口竟是錯的？牙醫曝「多這動作」才能有效預防蛀牙

吳孟樺（最右）指出讓殘留的含氟泡沫在口中停留能延長氟化物停留時間。（圖／翻攝自Threads@dr.ginywoo）

吳孟樺指出，刷牙的正確作法是使用含氟牙膏刷牙後，先吐掉多餘泡沫，但不要立刻用清水沖洗，而是讓殘留的含氟泡沫在口中停留約10到15分鐘，再漱口即可。這個方式在牙科被稱為「Spit and no rinse method」，重點在於延長氟化物停留時間，讓牙齒表面的珐瑯質有機會吸收氟離子，形成保護層，降低被酸蝕與蛀牙的風險。她也提醒，若改用漱口水，需選擇不含酒精且含氟、性質溫和的產品才有幫助。醫界也指出，氟化物就像牙齒的防護罩，能強化琺瑯質並提升抗酸能力，世界衛生組織早已證實正確使用含氟產品是預防蛀牙的重要方法。

刷牙後馬上用清水漱口竟是錯的？牙醫曝「多這動作」才能有效預防蛀牙

吳孟樺過去曾提醒，飯後不要立刻刷牙也不要直式刷牙。（圖／翻攝自Threads@dr.ginywoo）

貼文一出，許多網友紛紛回應，「我之前牙醫也有跟我說， 刷牙後不要漱口，把有含氟的牙膏泡泡留在口腔可以更好減少蛀牙」、「自從學會用牙線10幾年來也沒蛀牙過，所以學會用牙線比刷牙更重要」。除了刷牙後的細節，吳孟樺過去曾提醒，飯後不要立刻刷牙，因為剛進食後牙齒接觸到糖分與酸性食物，珐瑯質會暫時軟化，此時用力刷牙反而容易磨損牙面，建議先用牙線清潔牙縫、清水漱口，等約30分鐘後再刷牙比較安全。





