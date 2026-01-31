刷完牙馬上漱口錯了！美女牙醫教學多1步驟：21年沒蛀牙

生活中心／游舒婷報導

牙齒保健相當重要，美女牙醫吳孟樺在網路上分享，自己21年來沒蛀牙的秘訣就是「刷完牙不要馬上漱口」，反而多一步驟，她解釋這樣反而更能保護珐瑯質，這說法也引起熱議，不少人直呼，真的長知識了！

牙醫教學，刷完牙不要漱口更能保護珐瑯質。（圖／資料照）

牙醫吳孟樺在Threads上分享，她建議大家用含氟牙膏刷牙，刷完牙後吐掉多餘泡沫，且不要馬上用清水漱口，可以把含氟泡沫含個10分鐘，再使用清水漱口。

吳孟樺分享，這動作叫做「Spit and no rinse method」，使用含氟牙膏刷完牙後不要用清水漱口，這樣牙齒表面的珐瑯質才有辦法吸收牙膏膏裡面的氟，她就是用這樣的方式刷牙，才維持21年沒蛀牙的紀錄。

廣告 廣告

此外，吳孟樺醫師先前也分享，不少人認為飯後馬上刷牙才正確，但正確的刷牙時間最好在「飯後30分鐘」後，因為剛吃完飯，牙齒剛接受糖分、酸食的洗禮，這時珐瑯質是軟化的，如果馬上刷牙，容易把珐瑯質刷掉，因此推薦的方法是吃完飯用牙線剔牙、再用清水漱口，如果真的要刷牙，建議等飯後30分鐘後。

更多三立新聞網報導

挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫

吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因

阿嬤拜拜讓一家三代鉛中毒！毒物醫點兇手 長期吸入恐致癌

年輕人也會有「老人味」？醫揭體味4大元兇 愛喝手搖味道更重

