刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙

美女牙醫推薦刷牙的方式。示意圖／Pixabay

牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。

大家都不想蛀牙，很多人每天認真刷牙，但還是有人會長蛀牙，到底該怎麼解決呢？一般人刷牙的習慣是刷完牙之後就馬上漱口，漱得乾乾淨淨，口齒留香。不過美女牙醫吳孟樺醫師在Threads上發文表示，自己已經21年都沒有蛀牙過，不建議大家刷完牙就立刻漱口。

使用含氟牙膏

吳孟樺醫師建議，用含氟牙膏刷完牙的時候，你可以先吐掉多餘泡沫，然後不要馬上用清水漱口，把含氟泡沫在口內含個10分鐘，再用清水漱掉，這樣做，對牙齒是有好處的。

泡泡含在口中10分鐘

吳孟樺醫師說，這個叫作「Spit and no rinse method」。其實她建議在使用含氟牙膏刷完牙之後，不要馬上用清水漱口，幫我們把有含氟的牙膏泡泡含著大概10分鐘左右，牙齒表面珐瑯質才有辦法吸收牙膏膏裡面的氟 （fluoride ions），但是一定要使用含氟牙膏才有效喔！有網友說，美國的牙醫也是教小孩把泡沫吐乾淨就好、不要先漱口。

其他網友看後紛紛留言表示「自從學會用牙線10幾年來也沒蛀牙過，所以學會用牙線比刷牙更重要」、「琺瑯質牙膏真的可以敷著睡，牙齒也會變健康不敏感又乾淨」、「我刷牙會吐口第一次的牙膏，然後再擠一次、再刷第二遍。第二遍的不吐口，因為牙膏的氟可以保護牙齒」、「我之前牙醫也有跟我說， 刷牙後不要漱口，把有含氟的牙膏泡泡留在口腔可以更好減少蛀牙」。



