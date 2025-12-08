刷手機搭北捷！下月啟用QR乘車碼 明年7月開放信用卡

台北市 / 綜合報導

搭捷運和公車，愈來愈方便，以後大家拿著手機就能進站！台北捷運公司表示，捷運站的閘門硬體建置，已經在10月完成，包含QR乘車碼，以及信用卡乘車票證服務，都已經展開測試。

QR乘車碼預計下個月，也就是1月開始，與公車系統同步開放使用，而信用卡乘車的部份，會同步先做6個月上線測試。如果順利，預計明年7月，全面開放所有銀行信用卡，及蘋果手機黑屏就能進站，免解鎖也能通過閘門。

