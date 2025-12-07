刷手機進站！北捷明年1月開放QR乘車碼 7月起信用卡也行

台北捷運將於明年1月開放使用QR乘車碼。資料照。廖瑞祥攝



台北捷運公司今（12/7）表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，民眾可使用LINE Pay、icash Pay付款。信用卡乘車同步先做6個月上線測試，預計明年7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘） 功能付費乘車。

北捷發布新聞說明，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月完成硬體建置，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標，同步展開測試，預計明年1月起，將與公車系統同步開放使用QR乘車碼。

北捷「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置已於10月如期完成。取自台北市政府官網

北捷表示，QR乘車碼將支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具，將陸續安排支付業者串接、與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試。

同時也將測試信用卡乘車，北捷透露，乘客將可使用實體信用卡，或是透過 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依據信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試。

其中，針對Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能，北捷說，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，將在收單銀行完成驗測後開放。若測試順利，預計明年7月即可全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP功能，使用ECP者無需解鎖手機就可感應進站。

北捷表示，「閘門電子主單元模組重置案」重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體，除維持原有儲值卡感應功能外，新增QR Code乘車碼與信用卡感應乘車服務，提升支付便利性。

