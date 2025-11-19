刷敬老愛心卡延長行人綠燈 竹市擬視成效擴大辦理 (圖)

社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他看準蘇姓員工憨厚老實，不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼員工簽本票，還把他的家人，通通帶到店裡面恐嚇威脅！上午，員工的爸爸出面還原這讓惡夢，痛批嫌犯無良。惡煞將一夥人全押進了汽車美容保養店，畫面中這些人，都是蘇姓身障員工的家人，過不久，他們被老闆，天道盟美鷹會幹部李哲瑋逼簽本票！其中，蘇姓身障員工，甚至被開山刀砍傷！家人到現在無法忘記這場惡夢。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了。」事情爆發後，位在林森北路附近的汽車美容保養店搬走了，換了家美妝造型店。還原整起事情經過，年約20出頭的蘇姓男子領有身心障礙手冊，進到這家汽車美容保養店打工，原本以為能存到錢，沒想到卻是惡夢的開始！老闆天道盟美鷹會幹部李哲瑋，不斷以洗壞客人車子、刮傷烤漆等理由，恐嚇蘇姓男子，要求他簽下數十萬元的本票，甚至把蘇姓男子的父母叫來，對他們拳打腳踢，過程中還掏出開山刀砍傷蘇姓男子，全家前前後後交付50、60萬元，就連蘇姓男子的三千元學費，也被迫交出！誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「他（老闆）說他（兒子）先刮壞五台車，然後後面又刮壞一台要12萬，等於總數是36萬，每個月時間到，我每個月我都還他一萬一萬這樣還，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」攤開這家汽車保養美容店粉專，店家保養的豪車多到不行，金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧過，沒想到黑道老闆背後欺凌身障員工，手段兇殘，八名嫌犯如今通通被依妨害自由等罪起訴。)原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人

民視影音 ・ 3 小時前