刷敬老愛心卡延長行人綠燈 竹市擬視成效擴大辦理

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市府今年7月於中央路與文化街口試辦「敬老愛心號誌」，市民持敬老卡或愛心卡，在號誌下方感應處「嗶」一下即可延長綠燈時間，市府指出，實施至今每天都有民眾使用，將視成效評估擴大辦理。

新竹市透過文字向中央社表示，竹市65歲以上長者占比達15.7%，為打造友善通行環境，市府參考新加坡經驗，克服票證與交控系統整合技術，推出這項智慧交通服務。

市府指出，該設施選定鄰近醫療院所的護城河綠帶路口，搭配放大型行人號誌及行人專用時相，長輩或身障者只需持敬老卡、愛心卡，在號誌機「嗶」一下，下個週期綠燈即會延長，提升過馬路的從容度與安全性。

針對試辦3個月來成效，竹市府交通處向中央社記者指出，依據附近醫院營運時段觀察，每天均有民眾刷卡使用，數據持續蒐集中。由於試辦路口路幅約15公尺，目前並未接獲民眾反映延長10秒不足的情形。

交通處表示，這項全國首創措施目前仍屬試辦階段，尚未擴及其他路口，將持續與周邊醫療院所合作加強宣導，滾動式檢討實際使用情形與車流影響，若成效良好，將評估擴大至其他適合路口，落實人本交通目標。（編輯：張銘坤）1141119