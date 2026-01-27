刷新全台紀錄 台中500億超巨蛋招商中

▲臺中運動產業園區示意圖(圖／運動局提供2026.1.27)

[NOWnews今日新聞] 台中人久等了！台灣規模最大的運動產業開發案「台中超巨蛋」BOT 案正式公告招商。這不僅是體育場館，更是一個投資額高達500億元 的國際級地標開發案。

打造國際級「台中超巨蛋」，內容涵蓋符合國際賽事規格的多功能室內棒球場館。運動局表示，園區設計將融合開放式綠地與人本動線，並規劃運動訓練、商業服務、餐飲、住宿及運動科技應用場域，打造一個全年無休、具備穩定人流的複合型運動生活園區。

運動局長游志祥指出，本案採民間自行規劃提案模式，旨在發揮民間投資的創新與效率，縮短建設期程並減輕財政負擔。為嚴格把關品質，市府導入「專業治理機制」，邀集都市計畫、建築、交通及財務等領域專家學者共同審查，確保計畫兼顧公共利益與市場可行性，實現專業共管。

「台中超巨蛋」不僅是地標建築，更是推動台灣運動產業轉型的關鍵。市府預期，龐大的投資動能將形成產業聚落，吸引運動科技與數位服務產業進駐，並帶動周邊區域經濟發展與就業。

運動局強調，將持續秉持公開透明原則，攜手民間夥伴打造具國際水準的運動園區，實現「幸福台中」的發展願景。

