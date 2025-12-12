刷新歷史紀錄 南科1-10月營業額破2.26兆

南科營業額再創歷史高峰，已佔台灣科學園區過半產值。（經發局提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南憑藉多元產業優勢與南科沙崙雙引擎計畫，製造業產值持續成長，南部科學園區今年一至十月營業額突破二點二六兆元，再度刷新歷史紀錄，超越去年一整年的二點一一兆元。

經發局指出，隨著半導體先進製程、ＩＣ設計、光電、生技等產業鏈穩健擴張，台南高科技聚落展現強勁的群聚效應與投資吸引力，已成為全國產業升級與經濟成長的核心引擎。例如十二日落成啟用的「南科國網雲端算力中心」，以綠建築規格打造，不僅成為園區新地標，也將全面提升國家級高效能運算資源、物聯網基礎與智慧城市能量，展現台南邁向智慧新都的願景。

市長黃偉哲表示，市府持續推動南科園區周邊產業鏈延伸，串聯沙崙智慧綠能科學城、柳科三期智慧機器人產業聚落等重大建設，加速產業招商與投資布局，形成跨區域整合的科技聚落，同時也同步完善交通、生活與環境機能，打造更宜居、更具投資吸引力的城市。

經發局長張婷媛指出，南科近年快速發展，科技、工業產業帶動地方經濟強勁成長，不僅反映台南在全球供應鏈中的關鍵角色，更代表城市在高科技產業的長期投入已逐步開花結果。在招商成果方面，統計二０一九至二０二五年十一月，共新增一千九百一十六件投資案，吸引兩千九百六十四億元投資額，創造三千九百廿九億元產值，增加六萬三千四百九十二個就業機會。