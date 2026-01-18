刷新歷史 中男足進亞洲杯4強 本屆唯一零失球球隊

亞足聯U23亞洲杯17日晚進行8強賽事，首次晉級的中國男子U23足球隊與烏茲別克爭奪4強席位，國足小將頑強抵抗烏茲別克的猛攻，在經過整整120分鐘鏖戰與點球大戰，以4：2擊敗烏茲別克隊，昂首殺入U23亞洲杯半決賽。這是中國國字號男足球隊時隔21年再次殺入亞洲大賽四強，刷新國家男足歷史，讓大批中國球迷意外之餘也刷屏狂慶，對國足竟有希望奪冠表示難以置信。U23國足的西班牙籍主帥安東尼奧·普切大讚，隊員們表現「太出色了」。

廣告 廣告

據澎湃新聞報導，本次賽事由沙烏地阿拉伯主辦。「這場勝利對我們來說是歷史性的，是我們的夢想」，普切賽後特地描述了更衣室裡擠滿人共同慶祝的歡慶場面，「隊員們配得上今天所獲得的一切，因為這的確是一場非常非常艱難的比賽，更何況我們還比對手少休息一天，隊員們今天做得太出色了」。

本場比賽，普切排出了最強的532陣型，門將李昊，邊後衛楊希和胡荷韜，三中衛吾米提江、彭嘯、賀一然，三中場徐彬、李鎮全、木塔力甫，雙前鋒拜合拉木搭檔王鈺棟。

上半場開始後，烏茲別克憑藉整體優勢牢牢占據主動權，比賽前20分鐘，中國隊控球率不足20%，被烏茲別克八次射門四次射正。中國門將李昊做出五次撲救，其中兩次難度相對較高的撲救，確保中國隊面對對手的11腳射門力保球門不失。而中國隊射門只有兩次，沒有射正，對手的控球率也高達75%。整個上半場看上去就像一場輾壓局。

下半場比賽，烏茲別克攻勢不斷，但始終沒有攻破U23國足的大門。加時賽階段，兩隊進入點球大戰，烏茲別克第三輪點球踢飛，U23國足也沒能打進。第四輪，李昊成功撲出對手點球。最終國足點球4比2戰勝烏茲別克，晉級四強。李昊被稱為是此役的最大功臣，在門神坐鎮下，U23國足是本屆杯賽唯一零失球球隊。

在賽後的場地裡和更衣室內，U23國足瘋狂地慶祝這奇蹟般的勝利，多名球員都在第一時間通過社交媒體寫道：「計畫有變，繼續加油！」20日晚11時30分，U23國足將與越南隊爭奪決賽門票。中國男足終於能在亞洲大賽中走到最後。

這是中國國字號男足球隊時隔21年再次殺入亞洲賽事四強，上一次要追溯至2004年10月3日中國國青隊晉級亞洲青年錦標賽（U20亞洲杯前身）半決賽，那一年是中國足球最後的輝煌，成年國家隊在當年夏天的亞洲杯決賽中屈居亞軍，1987-88年齡段國少隊在9月的亞少賽（U17亞洲杯前身）登頂摘金，而1985-86年齡段國青隊也榮獲了亞青賽亞軍。如今這支由2003-04年齡段和2005-06年齡段混編的U23國足，讓人看到了一線希望。

更多世界日報報導

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」