刷新歷史！今年新生兒近5000人從母姓 這2縣市最多
在經濟壓力下，全球都面臨少子化危機，其中台灣在去年更登上生育率最低寶座，成為生育率最低之地。根據內政部統計，今年（2025）截至9月底為止，台灣的新生兒中，有將近5000人從母姓，為歷史最高，看似已慢慢打破傳統框架。
內政部提供的數據中，今年Q1到Q3，台灣一共出生了8萬1381名新生兒，雖然仍有93.9%、7萬6442名嬰兒依循傳統從父姓，比去年低了0.8%，從母姓比率則刷新歷史紀錄，比去年高了0.8%，達到了6%，人數為4884名。其中又以台東縣最高，比率高達16.8%，花蓮則是以16.5%緊追在後；第三名則是屏東，但與花東差距不小，僅有9.0%，敬陪末座的則是雲林縣、嘉義市與連江縣，比率不到4%，其中連江縣僅有2%出頭。
根據《民法》第1059條規定，父母在嬰兒出生前，應以書面約定子女要從父姓還是母姓，若未約定者或者是協調不攏，一律由戶政事務所抽籤決定，因此共有「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等5種方法決定嬰兒的姓氏。
戶政資料顯示，本次統計若父母雙方事先書面約定子女姓氏，從父姓者占96.5％，從母姓者3.4%，但若由一方決定，有99%選擇從母姓，從往年看，一方決定從母姓者比率都有98%，但今年又高出1%，來到2037人。
值得警惕的是，台灣新生兒人數逐年下滑，從5年前開始，出生數分別為16.5萬、15.4萬、13.9萬、13.5萬、13.4萬，今年9個月過去，僅有8萬出頭，去年底台灣國家發展委員會就曾推估，若依照比例計算，台灣總人口將在24年後，也就是2049年跌破2000萬人。
其他人也在看
坤達「閃兵案」求刑2年8月 柯佳嬿首露面曝心情「陪他面對」曝老公現況
坤達捲入閃兵案，10月21日納入第三波檢警拘提名單，當時人在加拿大錄影的坤達於22日回國，今（21日）剛好是坤達閃兵案發生滿月，柯佳嬿出席《如果我不曾見過太陽》二部曲茶敘，對於坤達被檢察官求處2年8個月的刑期，她低調說：「這件事情他正在面對，也正在反省，就是陪伴他。」被問到事前是否知情，柯佳嬿說：「當然不知道！」鏡報 ・ 1 天前
許瑋甯罕曝戀愛邱澤原因！被問二胎進度吐心聲
女星許瑋甯2021年宣布與男星邱澤結婚，當時兩人因拍攝電影《當男人戀愛時》定情，也在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。不過，兩人從相戀到結婚的過程十分低調，許瑋甯也罕見吐露喜歡邱澤的特質，更公開懷第二胎的進度。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金馬62星光 「深度安靜」劇組演員紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「深度安靜」將角逐多個獎項，片中男女主角張孝全（左6）、林依晨（左5）與劇組團隊開心出席。中央社 ・ 17 小時前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 21 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？民視財經網影音 ・ 15 小時前
38歲考上公務員喊「台博學霸」徵女友 網點1關鍵：不吃香
生活中心／綜合報導一名38歲的男子因考上公務員，便在臉書社團發出徵求女友文。不料有網友看出端倪並質疑後，點出似乎只是普考，該男不滿反嗆對方是魯蛇，讓原本單純的徵友文意外變成筆戰現場。民視 ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前