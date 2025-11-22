刷新歷史！今年新生兒近5000人從母姓 這2縣市最多

今年1月到9月，一共降臨8萬多名新生兒，其中有將近5000人從母姓，為歷史之最。（資料照）

在經濟壓力下，全球都面臨少子化危機，其中台灣在去年更登上生育率最低寶座，成為生育率最低之地。根據內政部統計，今年（2025）截至9月底為止，台灣的新生兒中，有將近5000人從母姓，為歷史最高，看似已慢慢打破傳統框架。

內政部提供的數據中，今年Q1到Q3，台灣一共出生了8萬1381名新生兒，雖然仍有93.9%、7萬6442名嬰兒依循傳統從父姓，比去年低了0.8%，從母姓比率則刷新歷史紀錄，比去年高了0.8%，達到了6%，人數為4884名。其中又以台東縣最高，比率高達16.8%，花蓮則是以16.5%緊追在後；第三名則是屏東，但與花東差距不小，僅有9.0%，敬陪末座的則是雲林縣、嘉義市與連江縣，比率不到4%，其中連江縣僅有2%出頭。

廣告 廣告

根據《民法》第1059條規定，父母在嬰兒出生前，應以書面約定子女要從父姓還是母姓，若未約定者或者是協調不攏，一律由戶政事務所抽籤決定，因此共有「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等5種方法決定嬰兒的姓氏。

戶政資料顯示，本次統計若父母雙方事先書面約定子女姓氏，從父姓者占96.5％，從母姓者3.4%，但若由一方決定，有99%選擇從母姓，從往年看，一方決定從母姓者比率都有98%，但今年又高出1%，來到2037人。

值得警惕的是，台灣新生兒人數逐年下滑，從5年前開始，出生數分別為16.5萬、15.4萬、13.9萬、13.5萬、13.4萬，今年9個月過去，僅有8萬出頭，去年底台灣國家發展委員會就曾推估，若依照比例計算，台灣總人口將在24年後，也就是2049年跌破2000萬人。

更多中時新聞網報導

《動物方城市2》配音陣容超豪華

手腳冰冷2成因 中醫教調養

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚