刷新澳網最年長紀錄！45歲大威拿到外卡門票，睽違4年第三度挑戰女單冠軍

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）不只有費德勒（Roger Federer）「限定回歸」的驚喜，主辦單位2日對外宣布，將授予手握7屆大滿貫冠軍的「大威」大威廉絲（Venus Williams）單打外卡資格，讓這位傳奇女將能在2021年、睽違4年後重返墨爾本公園（Melbourne Park）挑戰金盃，這也是她繼2003、2017年第三次挑戰澳網女單冠軍。

《路透》報導提到，現年45歲的大威廉絲，將憑藉這張外卡資格，刷新澳網參賽歷史紀錄，她將正式超越、2015年以44歲之齡闖入會內賽的日本傳奇球星伊達公子，成為澳網公開賽年代以來，會內賽籤表上「最年長的女性參賽者」。

得知獲得資格，大威廉絲感性地做出回應，「我非常激動能有機會回到澳洲！在那裡、我擁有太多不可思議的回憶，非常感激能有機會、回到這個對我職業生涯意義非凡的地方。」

兩座澳網女單亞軍與著名「姊妹內戰」

雖然生涯一共拿下7座大滿貫單打冠軍金盃，但是大威廉絲卻兩度在澳洲鎩羽而歸，過去合計21次闖進澳網會內賽的她，曾分別在2003和2017年闖入決賽，但兩次最終都敗給自己的親妹妹小威廉絲（Serena Williams），只留下亞軍。

網球傳奇球星「大威」大威廉絲獲得澳網外卡，成為史上「最資深的女性參賽者」。（美聯社）

隨著年齡與傷勢影響，大威廉絲上一次拿到澳網會內賽資格，已經要回溯到2021 年，當年她最終止步於第二輪。

大威廉絲7座大滿貫冠軍金盃，分別來自溫布頓和美網，溫網佔了5座（2000、2001、2005、2007、2008），而美網則有兩座（2000、2001）。

參與霍巴特國賽熱身

為了迎接澳網這個超高強度的賽事，大威廉絲同時接受從1月12日開打的霍巴特國際賽（Hobart International）外卡邀請，要利用實戰開機熱身做好準備，而她將與2021年美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）、前法網冠軍克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova）一同出戰，為澳網做最後衝刺。

