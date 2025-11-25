刷滿中文！川普Threads新貼文突爆量 「留言區台灣人齊聚」網笑翻

國際中心／施郁韻報導

川普Threads帳號，最新一篇貼文幾乎都是台灣人留言。（圖／翻攝自川普Threads）

美國總統川普（Donald Trump）活躍於社群媒體，個人主帳號在X（原名Twitter）遭永久停權後，都轉往創立的平台「Truth Social」對外發文。近日有網友發現，川普也有Threads帳號，最新一篇貼文幾乎都是台灣網友留言，吸引更多網友湧入朝聖。

川普日前在Threads發文PO出一張穿著冬大衣的照片，搭配一個表情符號，立刻吸引眾人留言，累積約5.5萬個按讚，並有近5000則留言，仔細一看，留言區幾乎台灣網友留言，一整排留言都是中文。

廣告 廣告

不少網友紛紛留言直呼「台灣人留言多到我不確定這是不是真的川普」、「全部都是台灣人⋯⋯怎麼做到的」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「是台灣人這邊幫我按個讚」。

還有網友笑稱「您好，可以讓股票再下去一次嗎，上次在忙沒撿到。」、「早安川普，你什麼時候要把關稅降下來？」、「很好奇川普看到一堆台灣人留言的想法是什麼。」、「我是住美國的台灣人，以前很少看到川普的貼文，這次是因為台灣人狂留言，才飄到我這裡的」。

更多三立新聞網報導

習近平國師：因為小紅書「統一後治理台灣比香港容易」 稱台沒下次大選

大實話？央視報導賴清德就職周年 主播脫口「祖國」講成「兩國」

藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆

渣男飛行員偷吃！女懷孕驚覺淪小三 氣炸「49頁PPT揭他劈10多女」

