（圖／本報系資料照）

賴總統選在美中休戰、川普喊話盟友加碼軍費之際，拋出1.25兆元國防特別預算，先投書《華盛頓郵報》，再於總統府召開記者會，高舉「捍衛民主、拒絕一國兩制」大旗。此舉看似維護國家安全，其實更像是內部政治算計：在行政院將《財政收支劃分法》再次覆議、朝野僵局未解之時，先把軍購端上檯面，以國安之名逼在野黨表態。

這筆軍購金額相當於中央預算的1/3，卻沒有清楚的項目清單、交貨時程與戰略目標，只剩「多花就是安全」的政治口號。更令人質疑的是決策程序，賴總統繞過在野黨，未經立法院充分討論，就先對外宣示史上最大軍備投資，等於以國際壓力反向「綁架」國會。藍白立委只要提出不同意見，就可能被扣上「中共同路人」的紅帽。

廣告 廣告

尤其賴總統宣稱國防支出將拉高至GDP的5％，勢必排擠民生、社福與公共建設預算，只為擴大「抗中保台」的政治效益，把國庫當軍火卡盲刷，完全無視財政紀律。

目前對美軍購執行進度嚴重落後，從F-16V戰機、M1A2戰車到各式飛彈，多項採購不是交貨延宕，就是零組件供應斷鏈，國軍裝備庫存與維修能量早已吃緊。此刻再大幅增加1.25兆特別預算，如果沒有明確交貨時程與績效指標，只是再把一張大支票遞給美方軍工業，難怪各界質疑：究竟我們能買到什麼軍備？

如果1.25兆軍購預算真能保障台灣安全，相信國人不會反對。問題是，台灣長期被迫埋單「次一等」的軍備，至於最新、最好、具實質嚇阻能力的武器，美國從未鬆口出售。國防預算再怎麼暴增，也只是虛擲保護費，換來「昂貴卻半套」的安全幻覺。

更荒謬的是推案時間點。行政院長卓榮泰對立院三讀通過的「再修版」《財劃法》又提覆議，這已是他任內第8度提覆議，依慣例早已應負起政治責任下台，卻仍高調宣稱「全面迎戰」， 還援引前高雄市長韓國瑜的「買醬油的錢不能買醋」比喻，卻迴避地方政府最在意的核心質疑：行政院是否為了選戰，刻意藏錢在中央？

《財劃法》紛亂未決，已暴露國家財政的脆弱。賴政府歷經大罷免大失敗，仍不願正視朝小野大的現實，導致財政分配不透明、中央地方互不信任。在這種動盪政局下，賴總統卻大手筆拋出1.25兆國防特別預算案，不只突兀，更近乎財政暴走。這項巨額的特別預算勢必舉債或排擠民生支出來填補，最終債務全壓到年輕世代肩上。這樣的抗中無法保台，而是犧牲國家的未來。（作者為大學教師）