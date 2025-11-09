刷牙也沒用！1細節曝「最近有口愛」 牙醫邪笑：瞄一眼就知道

國際中心／朱祖儀報導

牙醫看口腔就知道患者近期有沒有口愛。（示意圖／翻攝自Pexels）

不少人定期會到牙科洗牙，或是蛀牙需要治療，但你知道牙醫可以從小細節發現你的私生活嗎？先前一名外國牙醫就透露，只要替患者檢查口腔，就可以知道對方近期是否有幫人「口愛」，還透露情人節過後更加明顯。

外國牙醫「Dentite」經常在TikTok分享口腔知識，先前就曾提到，牙醫其實看得出來患者近期是否進行口愛。他透露是因為口腔會出現顎部瘀斑（Palatal petechiae），簡單來說就是過度吸吮之後，患者口腔內部軟組織會出現瘀青。

廣告 廣告

Dentite表示，若是平時偶爾吸吮1、2根「棒棒糖」，不會出現顎部瘀斑，但如果吸吮的數量很多又頻繁，顎部瘀斑就會出現了。影片曝光後，獲得不少自稱是牙醫同業的網友證實，讓不少網友感到驚訝。

國外一名網友對此半信半疑，在論壇「Reddit」分享自己的求證經過，透露自己真的跑到牙科詢問，結果牙醫隨即證實「這是真的」，還說若有激烈的口愛行為，口腔就會留下「痕跡」，通常情人節過後，會有許多患者口腔內出現顎部瘀斑。

更多三立新聞網報導

男友床上讚「不愧是專業的」！前AV女優崩潰：聽到很受傷

男友激戰突變「超持久」！妹子做到想哭 許藍方曝最佳愛愛時長

妹子飛撲男友煞不住！「雙雙墜樓」一死一命危 驚悚畫面曝光

媽媽的筋膜槍「卡進肛門」！他狂挖也沒救 直腸科醫出手了

