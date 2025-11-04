刷牙前牙刷要「弄濕or不弄濕」？醫給答案了 小心害你愈刷愈髒
刷牙的時候，有人會先把牙刷弄濕再擠牙膏，也有人不弄濕直接擠牙膏。刷牙的時候，把牙刷弄濕真的沒問題嗎？對此，「otonanswer」網站詢問了專業醫師，解答疑惑。
Q、使用牙刷時，有些人會先用自來水弄濕再擠牙膏。這是正確的用法嗎？還是錯誤的用法呢？
A：牙刷用自來水弄濕之後，接著擠上的牙膏成分會被稀釋，不容易發揮原本的效果。另外，泡沫會變多，使得不容易知道牙刷刷到哪裡，而且會有已經刷乾淨的錯覺，因此容易出現刷牙殘留。
不過，牙刷上有時候可能會沾到灰塵，因此對衛生在意的人，可以沖洗後，把水分充分甩乾再使用。
Q、除了「弄濕牙刷再使用」之外，還有其他常見的牙刷錯誤用法嗎？
A：當牙刷刷毛分岔時，為了讓分岔的刷毛恢復原狀而用熱水沖的行為應該避免。雖然用熱水沖會讓分岔的刷毛暫時回復，但刷毛與塑膠部分會劣化，因此不建議。
另外，兒童用牙刷為了讓力氣較小的孩子也能讓刷毛確實接觸到牙面，刷毛會剪得比較短。如果是因為「成人用牙刷伸不到口腔深處」這樣的理由而讓力氣比孩子大的大人使用兒童牙刷，會變得像使用硬毛牙刷一樣，容易傷到牙齦。成人牙刷當中也有小刷頭或薄型的設計，比較容易伸到口腔深處，因此口腔後方較難刷到的人，可以選擇小刷頭或薄型牙刷。
用蠻力刷牙並不能有效去除污垢。如果用握拳的方式握牙刷，會施加過多無謂的力量，因此要像拿鉛筆一樣握牙刷。一次刷 2-3 顆牙，會讓刷毛不容易接觸到牙縫或牙齦邊緣，因此應以不讓刷毛折彎的輕柔力道，細小移動地一顆一顆刷。
牙刷的正確用法？
將水分充分甩乾的牙刷擠上牙膏後，先用牙刷把牙膏均勻塗到所有牙齒上。接著，從後方開始，一顆一顆依序刷。找到刷毛可以接觸到牙縫與牙齦邊緣的角度，用細小的動作輕刷，較容易去除污垢。
刷牙後，在水龍頭流水狀態下，用拇指的指腹徹底沖洗牙刷，甩乾水分後晾乾。如果刷毛之間還有污垢，要沖洗到去除為止。
值得注意的是，家人若將牙刷放在同一處保管，牙刷的刷頭部分要彼此留有間隔，避免互相接觸。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·飯後該不該立即刷牙？牙醫解答了 1情況刷再勤還是會蛀牙
·起床「先刷牙or先吃早餐再刷牙」？醫解答正確做法 每天只刷3次還不夠
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 2 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 20 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 18 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 23 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 3 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 22 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 16 小時前