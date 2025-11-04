刷牙前牙刷要「弄濕or不弄濕」？醫給答案了 小心害你愈刷愈髒

刷牙的時候，有人會先把牙刷弄濕再擠牙膏，也有人不弄濕直接擠牙膏。刷牙的時候，把牙刷弄濕真的沒問題嗎？對此，「otonanswer」網站詢問了專業醫師，解答疑惑。

Q、使用牙刷時，有些人會先用自來水弄濕再擠牙膏。這是正確的用法嗎？還是錯誤的用法呢？

A：牙刷用自來水弄濕之後，接著擠上的牙膏成分會被稀釋，不容易發揮原本的效果。另外，泡沫會變多，使得不容易知道牙刷刷到哪裡，而且會有已經刷乾淨的錯覺，因此容易出現刷牙殘留。

不過，牙刷上有時候可能會沾到灰塵，因此對衛生在意的人，可以沖洗後，把水分充分甩乾再使用。

Q、除了「弄濕牙刷再使用」之外，還有其他常見的牙刷錯誤用法嗎？

A：當牙刷刷毛分岔時，為了讓分岔的刷毛恢復原狀而用熱水沖的行為應該避免。雖然用熱水沖會讓分岔的刷毛暫時回復，但刷毛與塑膠部分會劣化，因此不建議。

另外，兒童用牙刷為了讓力氣較小的孩子也能讓刷毛確實接觸到牙面，刷毛會剪得比較短。如果是因為「成人用牙刷伸不到口腔深處」這樣的理由而讓力氣比孩子大的大人使用兒童牙刷，會變得像使用硬毛牙刷一樣，容易傷到牙齦。成人牙刷當中也有小刷頭或薄型的設計，比較容易伸到口腔深處，因此口腔後方較難刷到的人，可以選擇小刷頭或薄型牙刷。

用蠻力刷牙並不能有效去除污垢。如果用握拳的方式握牙刷，會施加過多無謂的力量，因此要像拿鉛筆一樣握牙刷。一次刷 2-3 顆牙，會讓刷毛不容易接觸到牙縫或牙齦邊緣，因此應以不讓刷毛折彎的輕柔力道，細小移動地一顆一顆刷。

牙刷的正確用法？

將水分充分甩乾的牙刷擠上牙膏後，先用牙刷把牙膏均勻塗到所有牙齒上。接著，從後方開始，一顆一顆依序刷。找到刷毛可以接觸到牙縫與牙齦邊緣的角度，用細小的動作輕刷，較容易去除污垢。

刷牙後，在水龍頭流水狀態下，用拇指的指腹徹底沖洗牙刷，甩乾水分後晾乾。如果刷毛之間還有污垢，要沖洗到去除為止。

值得注意的是，家人若將牙刷放在同一處保管，牙刷的刷頭部分要彼此留有間隔，避免互相接觸。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

