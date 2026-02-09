刷牙前要不要先沾水？很多人做錯！這習慣讓潔牙效果大打折

刷牙前先用牙刷沾點水，擠上牙膏，再開始刷牙，這是很多人的日常行為。不過，有專家主張，其實牙刷不必先沾水，擠了牙膏以後直接刷，潔牙效果會更好！尤其預防蛀牙的成分能充分停留在牙齒上發揮效果，避免因很快產生泡沫而被吐出。

刷牙前牙膏沾水錯了嗎？潔牙效果不完整

根據日本千葉縣船橋市大神宮牙科診所的口腔衛生師軍司繪理香，在日媒《大人解答》（Otonanswer）表示，刷牙前若先將牙刷沾水，會稀釋牙膏成分，可能降低牙膏的防蛀牙功效，且水分讓牙膏容易起泡，以致難以掌握正確刷牙位置，進而導致磨擦力不足、潔牙不完整。

廣告 廣告

看更多：牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開

軍司繪理香表示，沾水後的牙膏會快速起泡，但過多的泡沬也會讓人誤以為牙齒已經刷乾淨，導致與牙面的磨擦力不足，牙垢與食物殘渣仍殘留在牙齒表面及縫隙，潔牙與防蛀牙效果大打折扣。

牙膏不沾水「乾刷法」讓含氟牙膏充分作用

事實上，台灣的牙醫師黃斌洋也時常宣導這個刷牙方法。他表示，牙科醫學界證實，氟化物可以幫助強化牙齒琺瑯質及預防蛀牙，因此世界各國也多鼓勵以含氟牙膏刷牙，但含氟牙膏必須在牙齒表面上充分時間，才能發揮效用，且透過適度的磨擦，帶走牙菌斑。

看更多：橘子、椰子保護牙齒？關鍵原因是它！消除口腔細菌最強1招

但是，民眾習慣將牙膏沾水後再刷牙，此舉容易使牙膏裡的界面活性劑快速作用產生泡沫，反而縮短牙膏與牙齒的接觸時間，影響潔牙效果。黃斌洋建議，刷牙前只要以乾淨的牙刷擠上適量牙膏，運用「乾刷法」，讓牙膏在牙齒表面上充分接觸，這樣才能刷掉牙菌斑，也能讓含氟牙膏充分作用。

滿嘴泡沫以為已經刷好了？竟成反效果

黃斌洋指出，牙膏沾水導致快速或過多的泡沬，容易使氟化物被稀釋，而民眾誤以為牙齒已經刷夠時間，或為避免滿嘴泡沫而將牙膏吐出，其實都不利潔牙效果。

看更多：牙膏、漱口水能清潔假牙？活動假牙「清潔保養」6迷思 做錯越洗越髒

此外，黃斌洋也提醒，刷完牙不需要過度漱口，只要用少量清水輕輕漱口約10秒即可，以免大量漱口將牙齒上的氟化物沖走；而刷完牙的30分鐘內應避免喝水或飲食，讓氟化物能充分在口腔裡發揮效用。

進食後先用牙線潔牙 15-20分鐘後再刷牙

黃斌洋也建議民眾，每天至少刷牙2次，早晨起床時要刷舌苔，晚上睡前也一定要刷牙，因為夜間睡眠時口水分泌減少，口腔內容易孳生細菌。日常三餐進食後可先用牙線清潔牙縫，再以清水漱口，去除食物殘渣並改變口腔酸鹼值，待15至20分鐘再刷牙，以免食物中的蛋白質成分被代謝成酸性物質，餐後馬上刷牙容易導致牙齒軟化，甚至脫鈣。

看更多：常感冒、過敏好不了 恐重金屬危害！牙膏怎麼選？環境荷爾蒙也參一腳



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／Otonanswer．黃斌洋醫師

更多健康2.0報導

「青蛙蛋」竟是穩糖、顧腸道神器！羅勒籽抗炎穩代謝重啟身體修復模式

別再只會甩手！醫開3帖「抗老處方」：這樣動修補大腦，防失智又燃脂

吃錯早餐恐大腸癌？中醫師：不吃更傷身！挑早餐三守則避開膽結石脂肪肝



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章