刷牙太用力反傷害牙齦 專家提醒：正確潔牙應細緻、持之以恆、用對工具

【健康醫療網／記者陳靖安報導】「醫生，我每天都很認真刷牙，為什麼還是蛀牙、牙齦發炎？」45歲的劉小姐長期保持餐後刷牙的習慣，甚至為了達到更乾淨的效果，更是用力刷洗牙齒與牙齦，但口腔問題依舊頻繁，讓她百思不得其解。

近日前往新竹臺大分院牙科部莊雅淳醫師門診就醫，在接受專業評估與衛教後才發現，關鍵問題原來是錯誤的刷牙方式。經過調整清潔方式與改善力道後，劉小姐的牙齦發炎明顯改善，蛀牙情形也大幅減少，恢復健康的口腔狀態與自信笑容。

刷牙不是愈用力愈好 刷毛應斜向、力道輕柔

莊雅淳醫師表示，刷牙並非越用力越好，應以細緻、全面且持之以恆為原則，並搭配適當的清潔工具與方式，才能有效去除牙菌斑、維持口腔健康。門診中常見民眾因刷牙方式錯誤，尤其是特定區域清潔不全或用力過猛，反而導致牙周病與蛀牙問題反覆發生。建議將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，每日維持良好清潔習慣。部分智慧型電動牙刷具壓力感測與APP回饋功能，可協助掌握刷牙力道與時間。

醫建議：刷牙工具分三種 適當工具正確方式是維持健康關鍵

而正確的清潔方式與合適的清潔工具選擇，是維持口腔健康的關鍵因素。莊雅淳醫師解釋，主要工具類型分為：

（1）牙刷：清潔牙齒表面，建議使用小刷頭、刷毛柔軟細緻（小於0.23毫米）的尼龍或人造纖維牙刷，以利深入齒縫與牙齦溝部位進行清潔。

（2）牙線或牙間刷：清潔牙縫部位，對於已有牙齦萎縮或牙周病的患者，使用牙間刷往往能比牙線更有效地清除鄰接面牙菌斑。

（3）電動牙刷：短期研究顯示，電動牙刷可多去除約10%的牙菌斑，並有助改善牙齦發炎，但因研究差異大，仍缺乏一致的長期結論。是否使用，應依個人預算與習慣選擇。

定期檢查很重要 出現牙齦出血、敏感或退縮應儘早就醫

莊雅淳醫師提醒，若出現牙齦出血、敏感或退縮等情形，應儘早就醫，必要時可透過牙齦移植手術改善組織結構、穩定牙齒。建立正確潔牙觀念、養成良好清潔習慣並定期接受牙科檢查，才是預防牙周病與蛀牙的根本之道。

