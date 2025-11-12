刷完牙後漱口把泡沫吐乾淨再正常不過，但這麼做竟然有可能增加蛀牙的機會？根據英媒《BBC》報導，英國伯明翰大學牙科學院教授、牙醫師普拉文（Praveen Sharma）表示，英國有超過一半的成年人患有牙齦相關疾病，其中牙齦出血就是警訊之一，而這些通常和刷牙刷得不夠仔細脫不了關係，像是刷牙後立刻漱口、吃完飯馬上刷牙等，都是常見的刷牙地雷。（編輯推薦： 口臭、刷牙流血注意！口腔壞菌恐惹3倍胰臟癌風險，北榮醫4招掃毒護命 ）刷牙迷思1／刷完牙馬上漱口把泡沫吐掉才正確？

刷完牙後馬上漱口是多數人的習慣，但普拉文博士提醒，如果馬上漱口，容易沖走牙膏中能保護牙齦、預防蛀牙的氟化物，而過去一項隨機對照測試也發現，4～7歲的學齡前兒童刷牙後不太漱口，以及刷牙後認真漱口相比，能夠減少26%的牙縫蛀牙問題。

那刷完牙該怎麼做？

如果刷完牙後跳過漱口的步驟，的確能夠留住較多的氟離子、降低蛀牙的風險，但黃偉家牙醫師曾拍影片表示，這並不代表漱口就是錯誤的！因為研究指出，少量漱口和完全不漱口，帶來的防蛀效果其實差不多。

廣告 廣告

所以，如果從小就習慣刷完牙漱口的人，可以減少漱口的水量，或是像橙蒔美學牙醫診所院長黃文龍牙醫師建議，將牙膏的量改成一顆碗豆大小，或改用沒有特殊氣味的牙膏，這樣使用少量的水漱口，或是不漱口，都能比較快適應。

刷牙迷思2／吃完飯馬上刷牙才能維持口腔清潔？

吃完飯後牙齒卡菜渣、卡肉屑，好想趕快刷牙清乾淨，但全民健康基金會提醒，飲食後口腔內會呈現酸性、牙齒表面會軟化，這時候要是馬上刷牙，反而容易讓琺瑯質被破壞，特別是喝了果汁、咖啡等酸性物質含量較高的飲品。（編輯推薦： 吃飽飯別立刻喝茶、刷牙！飯後4件事超傷身，腸胃痙攣、牙齒敏感都來 ）

那吃完飯該怎麼做？

黃斌洋牙醫師曾受訪表示，剛吃完飯後不要馬上刷牙，可以先用清水漱漱口，或是喝杯白開水，等過了10～15分鐘再刷牙，可以降低對牙齒的傷害。至於應該在吃早餐前刷牙，還是吃完再刷牙？黃斌洋牙醫師建議，晚上睡覺時口水分泌較少、口腔自淨能力降低，因此累積了不少細菌，所以建議吃早餐前先刷牙，才不會把細菌吃下肚。

👇

刷牙迷思3／一天刷好幾次牙，但每次刷得很快也沒關係？

有些人認為一天刷牙好幾次就是乾淨，卻忽略掉每次刷牙的步驟和時間最為關鍵，據國健署統計，有超過7成的人每天都會刷牙至少2次，但卻有將近9成的人罹患牙周相關疾病。英國牙科專家普拉文博士強調，刷牙應以「重質不重量」為原則，若每次都刷得又快又急，倒不如一天認真刷一次，保護牙齒的效果更好。

那每次刷牙應該刷多久？

刷牙刷得太快容易導致清潔不徹底、刷得太久又可能使琺瑯質磨損，每次刷牙時間最好控制在2分鐘左右，並且以貝氏刷牙法，將牙刷向牙齦以45度角輕壓、並把刷毛對準牙齒與牙齦交接處，按照牙齒外側、咬合面和內側的順序，每次刷10～20下，就能維持牙齒清潔。完成之後別忘了搭配牙線清潔牙縫，這樣一套完整口腔護理的時間大概會需要5至10分鐘喔！

刷牙迷思4／只要是牙膏，都有預防蛀牙的效果？

市面上有各種牙膏類型任君挑選，像是美白、抗敏感、護齦和強化琺瑯質等功效應有盡有，但普拉文博士提醒，如果要預防蛀牙，就要好好挑選牙膏，並不是效果越豐富或是越貴的牙膏越好，而是看牙膏中有沒有能夠預防蛀牙的成分，否則可能讓你刷再多再勤都沒用。

那牙膏應該怎麼選？

一般如果要預防蛀牙，建議選擇含有氟化物的牙膏（對氟化物過敏者除外）。衛福部指出，世界衛生組織(WHO)、國際牙醫聯盟(FDI)、美國疾病管制中心(CDC)等，都認為使用氟化物防蛀牙是安全又有效的方法。而根據最新牙科實證醫學研究顯示，建議挑選含氟牙膏的含氟濃度要至少1000 ppm，每天至少使用2次含氟牙膏。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，使用含氟牙膏，可以局部地讓氟化物停留於口腔中，直接針對牙齒或牙菌斑發揮防齲效益。奇美醫院的衛教文章也介紹，含氟牙膏可與牙齒琺瑯質結合，有助於強化牙齒、降低蛀牙風險。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

工作壓力大，過敏又爆發？醫師：補充益生菌調整體質才是抗敏根本！ 地瓜蒸好別直接吃！多1步熱量減半降血脂，最佳食用時機好瘦又順暢





原文引自：刷牙後狂漱口竟NG？你可能從小搞錯的4個潔牙觀念，難怪越刷越蛀牙