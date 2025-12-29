刷牙竟能護大腦！牙齦流血別輕忽 醫警告：這細菌恐致阿茲海默症

牙齦可能決定你的記憶！醫學研究指出，影響記憶的不只大腦本身，牙齦健康也可能是關鍵因素。醫師提醒，牙周病不只是牙齦出血那麼簡單，潛藏的病菌可能成為失智症的幕後黑手。

失智症早期徵兆藏牙齦？這細菌會入侵大腦

悅庭牙醫診所院長曹皓崴指出，有些家屬在求診時會焦急詢問：「我爸最近記性變差，連鑰匙放哪都忘了，是不是得了阿茲海默症？」這樣的情況在臨床上相當常見。而令人驚訝的是，研究發現，這種記憶力退化的現象，可能與牙齦中的細菌有關。

研究人員在阿茲海默症患者的大腦中，發現了名為Porphyromonas gingivalis（簡稱P.g.菌）的細菌，這是一種慢性牙周病的主要致病菌。令人震驚的是，當科學家讓老鼠感染這種細菌後，P.g.菌不僅能突破血腦屏障，進入大腦，還會誘導與阿茲海默症有關的β類澱粉蛋白堆積，進一步破壞腦神經。

失智不只神經退化 牙周病菌恐釀傷害

這樣的發現，意味著部分阿茲海默症個案，可能不是單純的神經退化問題，而是與感染有關的疾病。也就是說，牙周病菌可能是導致大腦退化的潛在因子。

更值得注意的是，研究指出，即使還未被正式診斷為失智症的人，其腦中已經出現這類細菌的毒素痕跡，顯示細菌對腦部的影響可能早在症狀出現前數年就已經開始，等到記憶明顯衰退時，已是不可逆的損害。

預防失智症從刷牙開始 醫師教你3招護腦

目前，科學界已著手開發針對P.g.菌的藥物，期望能阻止這些細菌破壞大腦，但尚處於臨床試驗階段。曹皓崴強調，保護大腦最有效的方式，仍是從日常做好口腔清潔開始。他建議：

每天確實刷牙，並使用牙線清除牙縫細菌。 每半年定期洗牙，預防牙菌斑堆積與牙周病發生。 若出現牙齦紅腫、出血等現象，應儘早就醫檢查。

口腔健康與大腦健康息息相關，不容忽視。別讓牙周病默默偷走你的記憶，從今天起，養成正確的潔牙習慣，可能就是你守護記憶與認知功能的第一步。如果你或你身邊的人有牙齦問題，千萬別掉以輕心，提早介入，就是為未來的大腦健康把關。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／曹皓崴醫師

