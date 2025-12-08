刷牙一定要用牙膏嗎？牙醫授「正確刷牙」關鍵：不是多擠牙膏就好
刷牙已經成為我們每天固定的習慣，每天一早起床，第一口放進嘴裡的就是刷牙，但在潔牙時沒有使用牙膏，是不是總讓人覺得沒有潔淨感，口中也少了點清新味道？如果每次刷牙少了牙膏，就會有沒刷乾淨的感覺，當心可能是被牙膏制約了！《優活健康網》特選此篇教民眾正確刷牙方式。
潔牙不一定要搭配牙膏
牙膏在牙齒的清潔工作上並不是主角，僅是輔助潔牙的最佳綠葉。牙科醫師賴智信表示，如果只是想達到潔牙目的，並不一定要搭配牙膏，選擇適合的牙刷、使用牙線並正確刷牙，也可以刷得很乾淨。
廣告上，經常都會看到牙刷的刷毛上擠得滿滿的牙膏，似乎牙膏的份量要這麼多才能刷得乾淨。賴智信點出，這是錯誤的用法，牙膏越多，不一定可以將牙齒刷乾淨。
正確刷牙方式是關鍵
賴智信說，實際上只要一粒花生的份量就足夠口腔清潔，且最好能將牙膏擠進刷毛裡，不要都留在表面上，否則牙膏很容易黏在某一個區域，當吐出泡沫時，也會同時吐出一坨完整的牙膏。
賴智信再次強調，雖然每一種牙膏都有宣稱的療效，但牙膏在口腔牙齒內停留的時間至多3～5分鐘，事實上並不足以發揮百分之百的功能，療效仍然相當有限；想要擁有潔白、功能健全的一口好牙，正確的刷牙方式、選擇好的牙刷和使用牙線，才是最重要的。
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：刷牙沒泡泡等於沒洗乾淨？ 牙醫揭「真正清潔主力」：不是牙膏）
