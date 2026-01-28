刷牙、洗牙都沒用？口臭聞起來像「煮熟高麗菜」！醫師警告：兇手藏在腸道

每天刷牙、用牙線、固定洗牙，還是有口臭困擾，那可能是腸道問題導致。（Gemini生成示意圖）

身為高階主管的林小姐，每天刷牙3次，使用牙線、舌苔刷，甚至半年洗一次牙，但口臭依舊揮之不去，讓她相當尷尬又困擾。為她看診的營養功能醫學醫師劉博仁指出，口臭不只是口腔清潔的問題，當牙科檢查完全正常仍無法改善時，真正兇手可能藏在腸道。

口臭4大來源

1. 口腔問題：包括牙周病、蛀牙或舌苔過厚，這類占80到90%，是最常見的原因。

2. 耳鼻喉問題：扁桃腺小結石或慢性鼻竇炎，會產生腐敗氣味。

3. 消化道問題：例如胃酸逆流，當胃酸倒流混合食物殘渣，也會帶來酸臭。

4. 腸道問題：小腸菌群過度增生。

為什麼腸道問題會導致口臭？

劉醫師提醒，小腸菌群過度增生，會讓小腸中細菌大量繁殖，這些細菌發酵食物產生的氣體，像是硫化物、氫氣和甲烷，會經血液循環進入肺部，從呼吸中散發出口臭，這種口臭無法單靠刷牙消除，味道像煮熟的高麗菜。

從內而外改善口臭

劉醫師建議從腸道調理下手。一方面利用天然營養素如大蒜素、黃連素和牛至油，抑制小腸壞菌；另一方面，暫時避免洋蔥、大蒜、花椰菜、蘋果、芒果、乳製品等易發酵食物，多攝取菠菜、胡蘿蔔、黃瓜、雞肉、魚和雞蛋。

林小姐在經過2個月的腸道調理與飲食調整後，不僅口臭消失了，連長年的腹脹問題也一併改善。如果你也有長期無法解決的口臭問題，不妨往腸道找兇手。



