刷牙一直流血、口氣越來越重？醫警告：牙齦變厚不只是火氣大問題

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牙菌斑沒有徹底清除，容易造成牙齦增生，導致刷牙流血、口氣變差等問題。（示意圖）

牙齦越來越厚、牙齒看起來變短，很多人直覺認為是火氣大。但基因醫師張家銘提醒，牙齦增生其實不是單純上火，而是長期慢性發炎與修復失衡的結果，背後可能牽涉牙菌斑堆積、藥物反應與口腔清潔習慣。

最常見的原因，是牙菌斑長期沒有被徹底清除。細菌會黏附在牙齒與牙齦交界處，不斷刺激牙齦組織，使免疫系統持續處於發炎狀態。身體為了修復受損組織，會不斷啟動修補機制，結果修復與破壞反覆進行，牙齦就逐漸變厚、變腫。

另一方面，部分藥物如治療高血壓的鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥及免疫抑制劑，也可能影響組織代謝，使牙齦更容易增生。

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牙齦變厚時，最常見的不適包括刷牙流血、牙齦腫脹緊繃、牙縫越來越難清、食物容易卡住，以及口氣變重。有些人甚至會覺得牙齦覆蓋牙面，導致牙齒看起來變短，不只影響外觀，也會讓咀嚼與清潔變得更困難，形成惡性循環。

要改善牙齦增生，關鍵不是只處理表面，而是先控制發炎來源。每天正確刷牙，搭配牙線或牙間刷清除牙縫菌斑，再加上定期洗牙與牙周檢查，是最基本也最重要的步驟。如果懷疑與藥物有關，應由牙醫與原開藥醫師共同評估是否調整治療方式，切勿自行停藥。

張家銘強調，牙齦增生並不可怕，真正麻煩的是放任發炎持續存在。只要及早介入，多數情況都能改善，重點是打破發炎、增生、更難清潔的惡性循環，讓口腔重新回到穩定健康的狀態。



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